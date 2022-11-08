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Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada 'kara gün' olabilir
Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada 'kara gün' olabilir
Fransa'da başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşımada grevler sebebiyle perşembe 'kara gün' yaşanması bekleniyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T23:57+0300
2022-11-08T23:57+0300
dünya
paris
grev
toplu taşıma
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Paris ve İle-de-France bölgesinde toplu taşımayı düzenleyen RATP'den yapılan açıklamada, perşembe banliyö trenleri ve metro seferlerinde ciddi aksamaların olacağı kaydedildi.Metro hatlarının neredeyse yarısının tüm gün erişime kapalı olacağı ve 7 metro hattının ise sadece sabah ve akşam iş saatlerinde düşük kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.Grevde tam kapasiteli çalışacak yalnızca 2 otomatik metro hattında ise aşırı yoğunluk beklendiği aktarıldı.Banliyö trenlerinde (RER) grev nedeniyle özellikle RER A ve RER B hattında daha az sefer olacakken, her 3 otobüs seferinden birinin iptal edileceği kaydedildi.Son zamanlarda Paris ile civarında toplu ulaşımda sürücü eksikliği ve seferlerin azaltılması nedeniyle toplu taşımada bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor.Yerel basın bu duruma ek olarak grevle birlikte, perşembe Paris ve civarında toplu taşımada 'kara gün' yaşanacağı değerlendirmesinde bulunuyor.Maaş artışı talebiRATP'in 5 sürücü sendikası, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade ederek yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.Ayrıca ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle grev çağrısında bulundu.
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paris, grev, toplu taşıma
paris, grev, toplu taşıma

Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada 'kara gün' olabilir

23:57 08.11.2022
© AAparis metrosu
paris metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Fransa'da başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşımada grevler sebebiyle perşembe 'kara gün' yaşanması bekleniyor.
Paris ve İle-de-France bölgesinde toplu taşımayı düzenleyen RATP'den yapılan açıklamada, perşembe banliyö trenleri ve metro seferlerinde ciddi aksamaların olacağı kaydedildi.
Metro hatlarının neredeyse yarısının tüm gün erişime kapalı olacağı ve 7 metro hattının ise sadece sabah ve akşam iş saatlerinde düşük kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.
Grevde tam kapasiteli çalışacak yalnızca 2 otomatik metro hattında ise aşırı yoğunluk beklendiği aktarıldı.
Banliyö trenlerinde (RER) grev nedeniyle özellikle RER A ve RER B hattında daha az sefer olacakken, her 3 otobüs seferinden birinin iptal edileceği kaydedildi.
Son zamanlarda Paris ile civarında toplu ulaşımda sürücü eksikliği ve seferlerin azaltılması nedeniyle toplu taşımada bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor.
Yerel basın bu duruma ek olarak grevle birlikte, perşembe Paris ve civarında toplu taşımada 'kara gün' yaşanacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Maaş artışı talebi

RATP'in 5 sürücü sendikası, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.
Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade ederek yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.
Ayrıca ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle grev çağrısında bulundu.
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