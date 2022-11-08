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https://sputniknews.com.tr/20221108/nijeryada-tiktok-komedyenlerine-hukumeti-alaya-almak-sucundan-20-kirbac-cezasi-1063183817.html
Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası
Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası
İki TikTok komedyeni, Nijerya hükümetini aşağılamaktan suçlu bulundu. Söz konusu suç, ülkede kırbaç ile cezalandırılıyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:17+0300
2022-11-08T12:21+0300
dünya
nijerya
tiktok
hükümet
aşağılama
aşağılamak
kırbaç
kırbaç cezası
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Nijerya'da yaşayan Mübarek Muhammed ve Nazifi Muhammed isimli iki kişi, TikTok ve Facebook'da yayınladıkları video nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklandı.Kano Valisi Abdullahi Ganduje'yle alay ettikleri videoda iki komedyen, valinin insanların topraklarını sattığını, çok fazla uyuduğunu ve yolsuzluğa bulaştığını ima etmişti.Savcı Wada Ahmed Wada, komedyenlerin valiyi ve dolayısıyla hükümeti aşağıladıklarını, kamu huzurunu bozuklarını ileri sürdü.Hükümeti aşağılama suçundan hüküm giyen iki kişiye, 10 bin naira (421 Türk lirası) para cezası, 30 gün boyunca adliyeyi temizleme ve 20 kırbaç cezası verildi.Komedyenlerin ayrıca kamuya açık bir şekilde Vali Ganduje'den özür dilemesi istendi.Savunma avukatı Beşir Yusuf ise, müvekkillerini hapis cezasından kurtaran kararı temyiz etmeyeceklerini belirtti.Nijerya'nın kuzeyindeki Kano vilayeti Müslüman çoğunluklu bir bölge olmasından dolayı modern seküler hukukun yanı sıra şer'i hukuk hükümleri de kullanılabiliyor. Ancak yalnızca Müslümanlar şer'i hukukun geçerli olduğu mahkemelerde yargılanabiliyor.
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nijerya, tiktok, hükümet, aşağılama, aşağılamak, kırbaç, kırbaç cezası
nijerya, tiktok, hükümet, aşağılama, aşağılamak, kırbaç, kırbaç cezası

Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası

12:17 08.11.2022 (güncellendi: 12:21 08.11.2022)
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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İki TikTok komedyeni, Nijerya hükümetini aşağılamaktan suçlu bulundu. Söz konusu suç, ülkede kırbaç ile cezalandırılıyor.
Nijerya'da yaşayan Mübarek Muhammed ve Nazifi Muhammed isimli iki kişi, TikTok ve Facebook'da yayınladıkları video nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklandı.
Kano Valisi Abdullahi Ganduje'yle alay ettikleri videoda iki komedyen, valinin insanların topraklarını sattığını, çok fazla uyuduğunu ve yolsuzluğa bulaştığını ima etmişti.
Savcı Wada Ahmed Wada, komedyenlerin valiyi ve dolayısıyla hükümeti aşağıladıklarını, kamu huzurunu bozuklarını ileri sürdü.
Hükümeti aşağılama suçundan hüküm giyen iki kişiye, 10 bin naira (421 Türk lirası) para cezası, 30 gün boyunca adliyeyi temizleme ve 20 kırbaç cezası verildi.
Komedyenlerin ayrıca kamuya açık bir şekilde Vali Ganduje'den özür dilemesi istendi.
Savunma avukatı Beşir Yusuf ise, müvekkillerini hapis cezasından kurtaran kararı temyiz etmeyeceklerini belirtti.
Nijerya'nın kuzeyindeki Kano vilayeti Müslüman çoğunluklu bir bölge olmasından dolayı modern seküler hukukun yanı sıra şer'i hukuk hükümleri de kullanılabiliyor. Ancak yalnızca Müslümanlar şer'i hukukun geçerli olduğu mahkemelerde yargılanabiliyor.
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