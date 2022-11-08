https://sputniknews.com.tr/20221108/nijeryada-tiktok-komedyenlerine-hukumeti-alaya-almak-sucundan-20-kirbac-cezasi-1063183817.html

Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası

Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası

İki TikTok komedyeni, Nijerya hükümetini aşağılamaktan suçlu bulundu. Söz konusu suç, ülkede kırbaç ile cezalandırılıyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T12:17+0300

2022-11-08T12:17+0300

2022-11-08T12:21+0300

dünya

nijerya

tiktok

hükümet

aşağılama

aşağılamak

kırbaç

kırbaç cezası

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Nijerya'da yaşayan Mübarek Muhammed ve Nazifi Muhammed isimli iki kişi, TikTok ve Facebook'da yayınladıkları video nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklandı.Kano Valisi Abdullahi Ganduje'yle alay ettikleri videoda iki komedyen, valinin insanların topraklarını sattığını, çok fazla uyuduğunu ve yolsuzluğa bulaştığını ima etmişti.Savcı Wada Ahmed Wada, komedyenlerin valiyi ve dolayısıyla hükümeti aşağıladıklarını, kamu huzurunu bozuklarını ileri sürdü.Hükümeti aşağılama suçundan hüküm giyen iki kişiye, 10 bin naira (421 Türk lirası) para cezası, 30 gün boyunca adliyeyi temizleme ve 20 kırbaç cezası verildi.Komedyenlerin ayrıca kamuya açık bir şekilde Vali Ganduje'den özür dilemesi istendi.Savunma avukatı Beşir Yusuf ise, müvekkillerini hapis cezasından kurtaran kararı temyiz etmeyeceklerini belirtti.Nijerya'nın kuzeyindeki Kano vilayeti Müslüman çoğunluklu bir bölge olmasından dolayı modern seküler hukukun yanı sıra şer'i hukuk hükümleri de kullanılabiliyor. Ancak yalnızca Müslümanlar şer'i hukukun geçerli olduğu mahkemelerde yargılanabiliyor.

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nijerya, tiktok, hükümet, aşağılama, aşağılamak, kırbaç, kırbaç cezası