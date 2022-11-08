Nijerya'da TikTok komedyenlerine 'hükümeti alaya almak' suçundan 20 kırbaç cezası
12:17 08.11.2022 (güncellendi: 12:21 08.11.2022)
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
© AFP 2022 / VALERIE MACON
İki TikTok komedyeni, Nijerya hükümetini aşağılamaktan suçlu bulundu. Söz konusu suç, ülkede kırbaç ile cezalandırılıyor.
Nijerya'da yaşayan Mübarek Muhammed ve Nazifi Muhammed isimli iki kişi, TikTok ve Facebook'da yayınladıkları video nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklandı.
Kano Valisi Abdullahi Ganduje'yle alay ettikleri videoda iki komedyen, valinin insanların topraklarını sattığını, çok fazla uyuduğunu ve yolsuzluğa bulaştığını ima etmişti.
Two TikTok skit makers, Mubarak Muhammad (Uniquepikin) and Nazifi Muhammad, have been remanded in prison custody for allegedly defaming the character of the governor of Kano, Abdullahi Ganduje, in one of their comedy skits.— Arewa Cycle (@arewacycle) November 2, 2022
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Savcı Wada Ahmed Wada, komedyenlerin valiyi ve dolayısıyla hükümeti aşağıladıklarını, kamu huzurunu bozuklarını ileri sürdü.
Hükümeti aşağılama suçundan hüküm giyen iki kişiye, 10 bin naira (421 Türk lirası) para cezası, 30 gün boyunca adliyeyi temizleme ve 20 kırbaç cezası verildi.
Komedyenlerin ayrıca kamuya açık bir şekilde Vali Ganduje'den özür dilemesi istendi.
Savunma avukatı Beşir Yusuf ise, müvekkillerini hapis cezasından kurtaran kararı temyiz etmeyeceklerini belirtti.
An rawaito cewa mutanen biyu sun hada bidiyon da suka nuna gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje a matsayin dan siyasa mai cin hanci da rashawa, wanda ya siyar da duk wani filin gwamnati a jihar.— Sawaba FM Hadejia (@FmSawaba) November 3, 2022
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Nijerya'nın kuzeyindeki Kano vilayeti Müslüman çoğunluklu bir bölge olmasından dolayı modern seküler hukukun yanı sıra şer'i hukuk hükümleri de kullanılabiliyor. Ancak yalnızca Müslümanlar şer'i hukukun geçerli olduğu mahkemelerde yargılanabiliyor.