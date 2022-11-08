https://sputniknews.com.tr/20221108/nijeryada-kolera-salgini-patlak-verdi-382-can-kaybi-1063177857.html

Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı

Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T07:58+0300

2022-11-08T07:58+0300

2022-11-08T07:58+0300

dünya

nijerya

kolera

kolera salgını

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054497776_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_744aeeac8356fa2e6812a61be78ef5ca.jpg

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi."Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, kolera, kolera salgını, can kaybı