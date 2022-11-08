https://sputniknews.com.tr/20221108/nijeryada-kolera-salgini-patlak-verdi-382-can-kaybi-1063177857.html
Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı
Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T07:58+0300
2022-11-08T07:58+0300
2022-11-08T07:58+0300
dünya
nijerya
kolera
kolera salgını
can kaybı
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi."Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
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nijerya, kolera, kolera salgını, can kaybı
nijerya, kolera, kolera salgını, can kaybı
Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.
Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi.
"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.