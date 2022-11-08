Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221108/nijeryada-kolera-salgini-patlak-verdi-382-can-kaybi-1063177857.html
Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı
Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T07:58+0300
2022-11-08T07:58+0300
dünya
nijerya
kolera
kolera salgını
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054497776_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_744aeeac8356fa2e6812a61be78ef5ca.jpg
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi."Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054497776_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_897cf434700ed212467095326eff0834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, kolera, kolera salgını, can kaybı
nijerya, kolera, kolera salgını, can kaybı

Nijerya'da kolera salgını patlak verdi: 382 can kaybı

07:58 08.11.2022
© AAhastalık, tedavi
hastalık, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.
Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi.
"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала