https://sputniknews.com.tr/20221108/natodan-kosova-ve-sirbistana-gerginligi-artirmayin-cagrisi-1063176228.html
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'gerginliği artırmayın' çağrısı
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'gerginliği artırmayın' çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ve Sırbistan yönetimlerine Kosova'da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınmaları için çağrıda bulundu. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T02:23+0300
2022-11-08T02:23+0300
2022-11-08T02:25+0300
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova'nın kuzeyinde araç plakaları konusundaki durumla ilgili ortaya çıkan gerginlik hakkında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmeler hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, "Her ikisini de gerginliği tırmandıracak tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdım" ifadesini kullandı.Stoltenberg, tek çıkar yolun diyalog olduğunu belirterek, NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) tetkikte olduğunu kaydetti.Kosovalı Sırplar, cumartesi günü Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıklamış, dün de protesto düzenlemişti.Sırbistan tarafı ise geçen hafta, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221107/rusya-disisleri-kosova-etrafindaki-durumun-agirlasmasindan-endise-duyuyoruz-1063167186.html
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jens stoltenberg, nato, kosova, sırbistan
jens stoltenberg, nato, kosova, sırbistan
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'gerginliği artırmayın' çağrısı
02:23 08.11.2022 (güncellendi: 02:25 08.11.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova ve Sırbistan yönetimlerine Kosova'da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınmaları için çağrıda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kosova'nın kuzeyinde araç plakaları konusundaki durumla ilgili ortaya çıkan gerginlik hakkında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeler hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, "Her ikisini de gerginliği tırmandıracak tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdım" ifadesini kullandı.
Stoltenberg, tek çıkar yolun diyalog olduğunu belirterek, NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) tetkikte olduğunu kaydetti.
Kosovalı Sırplar, cumartesi günü Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıklamış, dün de protesto düzenlemişti.
Sırbistan tarafı ise geçen hafta, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.