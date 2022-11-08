https://sputniknews.com.tr/20221108/msb-pence-kilit-bolgesinde-aralarinda-sozde-sorumlularin-da-oldugu-11-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1063179755.html

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T10:00+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe kilit operasyonu

pkk

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MSB'nin, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı operasyonun detayları ortaya çıktı.Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, PKK mensupları ateşle karşılık verdi.Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.PKK mensuplarıyla birlikte, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, pkk