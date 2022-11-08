https://sputniknews.com.tr/20221108/moskovada-fidel-castro-aniti-aciliyor-1063206032.html

Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor

Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova'da Küba devrim lideri Fidel Castro'nun anısına inşa edilen anıtının 21-22 Kasım tarihlerinde açılması planlandığı öğrenildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

fidel castro

moskova

rusya

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Kültür çevrelerinden kaynakların Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Fidel Castro anıtının açılışı 21-22 Kasım tarihlerinde planlanıyor, açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılması bekleniyor.“Anıtın açılışının 21-22 Kasım’da yapılması planlandı. Açılış törenine Küba liderinin de katılması bekleniyor” diyen kaynak, anıtın tutunacağı kaidenin şimdiden hazır olduğunu sözlerine ekledi.Moskova Kent Meclisinin milletvekilleri 16 Şubat’ta başkentte böyle bir anıtın yapılması fikrini desteklemişti.

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