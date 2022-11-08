https://sputniknews.com.tr/20221108/moskovada-fidel-castro-aniti-aciliyor-1063206032.html
Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor
Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor
Rusya’nın başkenti Moskova'da Küba devrim lideri Fidel Castro'nun anısına inşa edilen anıtının 21-22 Kasım tarihlerinde açılması planlandığı öğrenildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:15+0300
2022-11-08T20:15+0300
2022-11-08T20:16+0300
dünya
fidel castro
moskova
rusya
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Kültür çevrelerinden kaynakların Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Fidel Castro anıtının açılışı 21-22 Kasım tarihlerinde planlanıyor, açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılması bekleniyor.“Anıtın açılışının 21-22 Kasım’da yapılması planlandı. Açılış törenine Küba liderinin de katılması bekleniyor” diyen kaynak, anıtın tutunacağı kaidenin şimdiden hazır olduğunu sözlerine ekledi.Moskova Kent Meclisinin milletvekilleri 16 Şubat’ta başkentte böyle bir anıtın yapılması fikrini desteklemişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
fidel castro, moskova, rusya
fidel castro, moskova, rusya
Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor
20:15 08.11.2022 (güncellendi: 20:16 08.11.2022) Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova'da Küba devrim lideri Fidel Castro'nun anısına inşa edilen anıtının 21-22 Kasım tarihlerinde açılması planlandığı öğrenildi.
Kültür çevrelerinden kaynakların Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Fidel Castro anıtının açılışı 21-22 Kasım tarihlerinde planlanıyor, açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılması bekleniyor.
“Anıtın açılışının 21-22 Kasım’da yapılması planlandı. Açılış törenine Küba liderinin de katılması bekleniyor” diyen kaynak, anıtın tutunacağı kaidenin şimdiden hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Moskova Kent Meclisinin milletvekilleri 16 Şubat’ta başkentte böyle bir anıtın yapılması fikrini desteklemişti.