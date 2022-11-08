Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221108/moskovada-fidel-castro-aniti-aciliyor-1063206032.html
Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor
Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor
Rusya’nın başkenti Moskova'da Küba devrim lideri Fidel Castro'nun anısına inşa edilen anıtının 21-22 Kasım tarihlerinde açılması planlandığı öğrenildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:15+0300
2022-11-08T20:16+0300
dünya
fidel castro
moskova
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063205507_0:342:2424:1706_1920x0_80_0_0_5f17842c0eaa82858f1fdffb4702c598.jpg
Kültür çevrelerinden kaynakların Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Fidel Castro anıtının açılışı 21-22 Kasım tarihlerinde planlanıyor, açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılması bekleniyor.“Anıtın açılışının 21-22 Kasım’da yapılması planlandı. Açılış törenine Küba liderinin de katılması bekleniyor” diyen kaynak, anıtın tutunacağı kaidenin şimdiden hazır olduğunu sözlerine ekledi.Moskova Kent Meclisinin milletvekilleri 16 Şubat’ta başkentte böyle bir anıtın yapılması fikrini desteklemişti.
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063205507_0:115:2424:1933_1920x0_80_0_0_184bdc3f185f7a755d501c3e01aa5c33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fidel castro, moskova, rusya
fidel castro, moskova, rusya

Moskova'da Fidel Castro Anıtı açılıyor

20:15 08.11.2022 (güncellendi: 20:16 08.11.2022)
© Sputnik / Давид ШоломовичFidel Castro
Fidel Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Давид Шоломович
Abone olTelegram
Rusya’nın başkenti Moskova'da Küba devrim lideri Fidel Castro'nun anısına inşa edilen anıtının 21-22 Kasım tarihlerinde açılması planlandığı öğrenildi.
Kültür çevrelerinden kaynakların Rus basınına aktardıkları bilgiye göre Fidel Castro anıtının açılışı 21-22 Kasım tarihlerinde planlanıyor, açılış törenine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in de katılması bekleniyor.
“Anıtın açılışının 21-22 Kasım’da yapılması planlandı. Açılış törenine Küba liderinin de katılması bekleniyor” diyen kaynak, anıtın tutunacağı kaidenin şimdiden hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Moskova Kent Meclisinin milletvekilleri 16 Şubat’ta başkentte böyle bir anıtın yapılması fikrini desteklemişti.
© Sputnik / Василий МалышевFidel Castro
Fidel Castro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
Fidel Castro
© Sputnik / Василий Малышев
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала