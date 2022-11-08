'Macron’un Rusya ve Türkiye’ye yönelik suçlamaları gülünç ve çocukça’

“Ancak bazı uzmanlara göre, Batı sömürgeciliği devam ediyor, sadece biçimi ve araçları değişti. Mevcut döneme neo-sömürgecilik adı verildi. Örneğin, aynı Fransa oldukça tutarlı bir şekilde kendi kültürünü ekme politikasını sürdürmeye devam ediyor, tüm var gücüyle Afrika da dahil olmak üzere, eski kontrol edilen denizaşırı toprakların mümkün olduğu kadar büyük bir kısmı üzerinde kontrolü sürdürmeye çalışıyor. Afrika’da birileri bundan hoşlanmıyor. Dolayısıyla Fransız karşıtı eğilimler büyüyor. Ancak bunun için Rusya'yı veya Türkiye'yi suçlamak çok gülünç. Zira kimse, bağımsız Afrika ülkelerine yine Fransa ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasını yasaklamıyor. Dolayısıyla Fransız Cumhurbaşkanı’nın ağzından bu tür açıklamalar duyuluyorsa bu, şu anda Paris’in dış politikasının kalitesinin oldukça çocuksu düzeyde olduğu anlamına geliyor. Fransızların henüz eski kontrolündeki topraklarını zihinsel olarak bırakamadıkları ve Afrika ülkelerinin onlardan bağımsız biçimde gelişebileceklerine inanamadıkları ortaya çıkıyor.”