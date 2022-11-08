'Macron’un Rusya ve Türkiye’ye yönelik suçlamaları gülünç ve çocukça’
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYEmmanuel Macron
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya ve Türkiye’ye yönelik ‘Afrika’ suçlamalarını değerlendiren Rus uzman Zdaneviç, Fransız liderinin değerlendirmelerinin gülünç ve çocuksu olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı Afrika ülkelerinde artan Fransız karşıtı duygulardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bu eğilimin ana suçluları arasında Rusya ve Türkiye’yi gösteren Fransa lideri, bu iki ülkenin Afrika politikasının Fransa’nın eski sömürge politikasından daha iyi olmadığını savundu.
Afrika uzmanı, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi’nin öğretim üyesi Aleksandr Zdaneviç, Sputnik’e açıklamasında, klasik anlamdaki sömürge döneminin sona ermesinden bu yana çok zaman geçtiğini anımsatarak değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
“Ancak bazı uzmanlara göre, Batı sömürgeciliği devam ediyor, sadece biçimi ve araçları değişti. Mevcut döneme neo-sömürgecilik adı verildi. Örneğin, aynı Fransa oldukça tutarlı bir şekilde kendi kültürünü ekme politikasını sürdürmeye devam ediyor, tüm var gücüyle Afrika da dahil olmak üzere, eski kontrol edilen denizaşırı toprakların mümkün olduğu kadar büyük bir kısmı üzerinde kontrolü sürdürmeye çalışıyor. Afrika’da birileri bundan hoşlanmıyor. Dolayısıyla Fransız karşıtı eğilimler büyüyor. Ancak bunun için Rusya'yı veya Türkiye'yi suçlamak çok gülünç. Zira kimse, bağımsız Afrika ülkelerine yine Fransa ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasını yasaklamıyor. Dolayısıyla Fransız Cumhurbaşkanı’nın ağzından bu tür açıklamalar duyuluyorsa bu, şu anda Paris’in dış politikasının kalitesinin oldukça çocuksu düzeyde olduğu anlamına geliyor. Fransızların henüz eski kontrolündeki topraklarını zihinsel olarak bırakamadıkları ve Afrika ülkelerinin onlardan bağımsız biçimde gelişebileceklerine inanamadıkları ortaya çıkıyor.”
Zdaneviç’in görüşüne göre Afrika’daki gelişmeler, Afrikalıların şu anda Fransız varlığından çok Rus varlığıyla ilgilendikleri anlamına geliyor:
“Paris, bir zamanlar sömürgeleştirdiği ülkelerin bugün tüm gücüyle mali olarak kontrol etmeye çalışıyor. Bu, Afrika ülkelerini giderek daha fazla rahatsız ediyor. Paris’in yanıtlaması giderek zorlaşan soru işaretleri ortaya çıkıyor. Öte yandan Fransa, Rusya ve diğer ülkelerin Afrika kıtasında, güvenlikle ilgili olanlar da dahil çeşitli projelerde yer almasının yol açtığı olumlu eğilimleri de görüyor. Bu yüzden böyle gülünç açıklamalar yapıyorlar. Aslında her şey çok basit, bugün Afrikalılar varlığımızı, Fransızların varlığına göre daha faydalı buluyor. Bu kadar.”