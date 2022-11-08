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Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da 'emperyalist güç' olmakla suçladı
Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da 'emperyalist güç' olmakla suçladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T00:12+0300
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dünya
emmanuel macron
afrika
sömürge
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Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/macron-turkiye-menseli-aglar-fransa-karsiti-propaganda-yurutuyor-1060443832.html
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emmanuel macron, afrika, sömürge
emmanuel macron, afrika, sömürge

Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da 'emperyalist güç' olmakla suçladı

00:12 08.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANNFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı.
Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.
Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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