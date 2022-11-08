https://sputniknews.com.tr/20221108/lewis-hamiltona-brezilyadan-onursal-vatandaslik-1063191546.html
Lewis Hamilton'a Brezilya'dan onursal vatandaşlık
Lewis Hamilton'a Brezilya'dan onursal vatandaşlık
Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'si öncesi Güney Amerika ülkesinde 'onursal vatandaş' ilan edildi. Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu mutluluğunu meclisteki... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:45+0300
2022-11-08T14:45+0300
2022-11-08T14:55+0300
lewis hamilton
spor
brezilya
vatandaş
formula 1 (f1)
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Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Güney Amerika ülkesi Brezilya'da onursal vatandaş ilan edildi. Hamilton'a vatandaşlık belgesi mecliste verildi.NTV Spor'un aktardığına göre Hamilton, "Bu benim için çok büyük bir onur. Kendimi sizlerden biri olarak hissediyorum. Brezilya'ya ilk kez geldiğim 2007 yılından bu yana sevgim sürekli arttı. Geçen sene burada gördüğüm ilgi de beni çok duygulandırmıştı" ifadelerini kullandı.Hamilton, 2016 ve 2018'den sonra Güney Amerika ülkesindeki üçüncü yarış galibiyetini geçen yıl aldı.7 kez dünya şampiyonu, idolünün Brezilyalı efsane Aryton Senna olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.Hamilton, Michael Schumacher ile birlikte Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu. 37 yaşındaki sürücü, ülkesi Birleşik Krallık'ta da Sir unvanına sahip.
https://sputniknews.com.tr/20211215/formula-1-pilotu-lewis-hamilton-sovalye-oldu-1051796985.html
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lewis hamilton, brezilya, vatandaş, formula 1 (f1)
lewis hamilton, brezilya, vatandaş, formula 1 (f1)
Lewis Hamilton'a Brezilya'dan onursal vatandaşlık
14:45 08.11.2022 (güncellendi: 14:55 08.11.2022) Abone ol
Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'si öncesi Güney Amerika ülkesinde 'onursal vatandaş' ilan edildi. Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu mutluluğunu meclisteki konuşmasında dile getirdi.
Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Güney Amerika ülkesi Brezilya'da onursal vatandaş ilan edildi. Hamilton'a vatandaşlık belgesi mecliste verildi.
NTV Spor'un aktardığına göre Hamilton, "Bu benim için çok büyük bir onur. Kendimi sizlerden biri olarak hissediyorum. Brezilya'ya ilk kez geldiğim 2007 yılından bu yana sevgim sürekli arttı. Geçen sene burada gördüğüm ilgi de beni çok duygulandırmıştı" ifadelerini kullandı.
Hamilton, 2016 ve 2018'den sonra Güney Amerika ülkesindeki üçüncü yarış galibiyetini geçen yıl aldı.
7 kez dünya şampiyonu, idolünün Brezilyalı efsane Aryton Senna olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.
Hamilton, Michael Schumacher ile birlikte Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu. 37 yaşındaki sürücü, ülkesi Birleşik Krallık'ta da Sir unvanına sahip.