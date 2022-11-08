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https://sputniknews.com.tr/20221108/lavrov-en-az-12-ulke-bricse-katilmak-istiyor-1063200249.html
Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor
Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en az 12 ülkenin BRICS devletler arası birliğine katılma isteğini dile getirdiğini söyledi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T17:27+0300
2022-11-08T17:27+0300
ekonomi
brics
rusya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmede, “Bu küresel birliğe ilgi çok, çok yüksek ve büyümeye devam ediyor. Bunlar sadece Cezayir, Arjantin, İran değil. Aslında bu türden ülkelerin sayısı bir düzineden fazla” ifadelerini kullandı.Lavrov, “BRICS üyesi ülkeler, birliğin genişletilmesiyle ilgili kriterler ve ilkeler geliştirecek” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221107/cezayir-bricse-resmen-uyelik-basvurusunda-bulundu-1063164608.html
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brics, rusya, sergey lavrov
brics, rusya, sergey lavrov

Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor

17:27 08.11.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en az 12 ülkenin BRICS devletler arası birliğine katılma isteğini dile getirdiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmede, “Bu küresel birliğe ilgi çok, çok yüksek ve büyümeye devam ediyor. Bunlar sadece Cezayir, Arjantin, İran değil. Aslında bu türden ülkelerin sayısı bir düzineden fazla” ifadelerini kullandı.
Lavrov, “BRICS üyesi ülkeler, birliğin genişletilmesiyle ilgili kriterler ve ilkeler geliştirecek” diye konuştu.
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