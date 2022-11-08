https://sputniknews.com.tr/20221108/lavrov-en-az-12-ulke-bricse-katilmak-istiyor-1063200249.html

Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor

Lavrov: En az 12 ülke BRICS’e katılmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, en az 12 ülkenin BRICS devletler arası birliğine katılma isteğini dile getirdiğini söyledi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T17:27+0300

2022-11-08T17:27+0300

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ekonomi

brics

rusya

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmede, “Bu küresel birliğe ilgi çok, çok yüksek ve büyümeye devam ediyor. Bunlar sadece Cezayir, Arjantin, İran değil. Aslında bu türden ülkelerin sayısı bir düzineden fazla” ifadelerini kullandı.Lavrov, “BRICS üyesi ülkeler, birliğin genişletilmesiyle ilgili kriterler ve ilkeler geliştirecek” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221107/cezayir-bricse-resmen-uyelik-basvurusunda-bulundu-1063164608.html

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brics, rusya, sergey lavrov