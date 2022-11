https://sputniknews.com.tr/20221108/kozmetik-urunlerinin-erkek-cazibesine-etkisi-uzerine-arastirma-makyaj-erkekleri-cekici-kiliyor-1063190568.html

Kozmetik ürünlerinin erkek cazibesine etkisi üzerine araştırma: 'Makyaj erkekleri çekici kılıyor'

Kadınların makyaj yapmasının cazibeyi arttırma konusundaki etkisine dair şimdiye dek pek çok araştırma yapıldı. Ancak bilim insanları bu kez makyajın erkek cazibesini nasıl etkilediği sorusunu ele aldı. Erkek tüketicilere yönelik kozmetik ürün pazarı günümüzde her ne kadar kadınlarınki kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasa da gittikçe gelişen bir çeşitliliğe doğru evriliyor. Özellikle sosyal medyayla birlikte hayatımıza giren influencerlarla birlikte attıkları her adımı takipçileriyle paylaşmaya başlayan erkekler de, tıpkı televizyon karşısına çıkan kişilere yapıldığı gibi bir makyaj kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle şimdiye dek yalnızca kadın tüketicilere yönelik üretilen kapatıcılar, pudralar, bronzlaştırıcılar ve kaş jelleri artık erkeklere de hitap ediyor.Aralarında İskoçya, Polonya ve İngiltere gibi ülkelerden çok sayıda bilim insanı, makyajın şimdiye dek kadınlar üzerinde oluşturduğu pozitif cazibe etkisinin erkekler için de geçerli olup olmayacağını inceledi.PLOS ONE isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre bilim insanları, 20 erkek deneğin iki farklı fotoğrafını çekti. Fotoğraflardan birinde erkek denekler hiçbir kozmetik makyaj ürünü taşımıyordu. İkinci fotoğrafta ise erkek deneklere profesyonel bir makyaj sanatçısı tarafından makyaj yapılmıştı.Erkek deneklere yapılan uygulamada makyaj yaptıkları belli olmayacak derecede doğal bir görünüm verilirken, ürün olarak ise kapatıcı ve pudra gibi ürünler kullanıldı. Ardından 200 katılımcı erkek deneylerin çekiciliğine dair değerlendirme yaptı.Araştırmanın başındaki Dr. Carlota Batres, elde ettikleri sonuçlara dair şu ifadeleri kullandı:Peki makyaj erkekleri nasıl daha çekici kılıyor?Daha önce yapılan çalışmalar, cilt tonu eşitliğinin erkek yüzüne dair çekicilik algısını arttırdığına işaret ediyor. Yapılan bir diğer çalışmada ise ciltteki daha düşük bir kontrast dengesi, insan yüzünü daha maskülen göstermekte. Ayrıca, erkeklerdeki kemik yapısı da çekicilik algısını etki altına alıyor. Dolayısıyla makyaj yapıldığında hem erkek yüzündeki cilt tonu eşitlenmiş oluyor, hem renk kontrastı azaltılarak daha maskülen bir görünüm elde ediliyor, hem de daha keskin bir çene görüntüsü gibi sonuçlar elde edilerek kemik yapısının daha belirgin olmasını sağlayarak erkek yüzünün çekiciliği arttırılmış oluyor.Aralarında Justin Bieber, Channing Tatum, Alex Rodriguez, Jon Hamm ve Zac Efron'un da yer aldığı pek çok erkek ünlü makyaj yaptıklarını göstermekten çekinmemeleriyle gündeme geliyor.Yapılan bu yeni araştırmanın hafif makyaj kullanımının erkeklerdeki çekicilik algısını artırdığına dair sunduğu kanıtlarla birlikte makyajın erkekler arasında daha da popüler olmaya başlayabileceği belirtiliyor.

