https://sputniknews.com.tr/20221108/kep-atma-toreni-misali-patates-hasadinin-sona-ermesini-kovalari-havaya-atarak-kutladilar-1063194361.html

Kep atma töreni misali: Patates hasadının sona ermesini kovaları havaya atarak kutladılar

Kep atma töreni misali: Patates hasadının sona ermesini kovaları havaya atarak kutladılar

Afyonkarahisar’a patates hasadı için gelen işçiler hasat döneminin sona ermesini kovaları havaya atarak kutladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T15:22+0300

2022-11-08T15:22+0300

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patates

afyonkarahisar

kep

hasat

yaşam

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Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’da patates hasadı sona erdi.Patates hasadından çalışmak için şehir dışından gelen işçiler ise hasat döneminin sona ermesi ile memleketlerine dönmeye başladı. İşçilerin hasat döneminin sona erdiği gün yaptıkları kutlama ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.İşçiler çalışırken kullandıkları kovaları havaya atarak şarkılar eşliğinde hasada sona verdi. Üniversitelerdeki kep atma törenini aratmayan görüntülerde işçilerin hayli mutlu olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

afyonkarahisar

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patates, afyonkarahisar, kep, hasat