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https://sputniknews.com.tr/20221108/kep-atma-toreni-misali-patates-hasadinin-sona-ermesini-kovalari-havaya-atarak-kutladilar-1063194361.html
Kep atma töreni misali: Patates hasadının sona ermesini kovaları havaya atarak kutladılar
Kep atma töreni misali: Patates hasadının sona ermesini kovaları havaya atarak kutladılar
Afyonkarahisar’a patates hasadı için gelen işçiler hasat döneminin sona ermesini kovaları havaya atarak kutladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T15:22+0300
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patates
afyonkarahisar
kep
hasat
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Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’da patates hasadı sona erdi.Patates hasadından çalışmak için şehir dışından gelen işçiler ise hasat döneminin sona ermesi ile memleketlerine dönmeye başladı. İşçilerin hasat döneminin sona erdiği gün yaptıkları kutlama ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.İşçiler çalışırken kullandıkları kovaları havaya atarak şarkılar eşliğinde hasada sona verdi. Üniversitelerdeki kep atma törenini aratmayan görüntülerde işçilerin hayli mutlu olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
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patates, afyonkarahisar, kep, hasat
patates, afyonkarahisar, kep, hasat

Kep atma töreni misali: Patates hasadının sona ermesini kovaları havaya atarak kutladılar

15:22 08.11.2022 (güncellendi: 15:43 08.11.2022)
© İHAAfyon'da hasat kutlaması
Afyon'da hasat kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA
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Afyonkarahisar’a patates hasadı için gelen işçiler hasat döneminin sona ermesini kovaları havaya atarak kutladı.
Türkiye’nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’da patates hasadı sona erdi.
Patates hasadından çalışmak için şehir dışından gelen işçiler ise hasat döneminin sona ermesi ile memleketlerine dönmeye başladı. İşçilerin hasat döneminin sona erdiği gün yaptıkları kutlama ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşçiler çalışırken kullandıkları kovaları havaya atarak şarkılar eşliğinde hasada sona verdi. Üniversitelerdeki kep atma törenini aratmayan görüntülerde işçilerin hayli mutlu olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
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