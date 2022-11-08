https://sputniknews.com.tr/20221108/ispanyada-bir-koy-260-bin-euroya-satisa-cikarildi-1063173577.html

İspanya'da bir köy 260 bin euro'ya satışa çıkarıldı

İspanya'da bir köy 260 bin euro'ya satışa çıkarıldı

İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kenti yakınlarında 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin euro'ya... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T00:06+0300

2022-11-08T00:06+0300

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yaşam

ispanya

köy

euro

satış

ev

kilise

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İspanya'da son yıllarda giderek artan boşalan köyler sorunu ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu.Emlakçılık hizmeti veren 'İdealista' adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu aktarıldı.Köydeki mülk sahiplerinin temsilciliğini yapan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin euro'ya 5 gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'in alım için ilgilendiğini söyledi.Kırsal turizme açılabilirEski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950'li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989'da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.Santralin 2000'li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220718/galatadaki-tarihi-podesta-sarayi-satisa-cikarildi-1058820813.html

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ispanya, köy, euro, satış, ev, kilise