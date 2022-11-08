https://sputniknews.com.tr/20221108/iran-ile-suudi-arabistan-arasindaki-catismanin-kronolojisi--1063202054.html
İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi
İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T18:51+0300
2022-11-08T18:51+0300
2022-11-08T18:51+0300
multimedya
infografik
iran
suudi arabistan
abd
the wall street journal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063201711_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_424e2265d6b61093b71d06883fe8aaca.png
Daha önce ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti. İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti. Farklı dönemlerde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin kronolojisi, Sputnik’in infografiğinde.
iran
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063201711_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3e7e284662d8841a716f137fb6bbdba5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, iran, suudi arabistan, abd, the wall street journal, инфографика
infografik, iran, suudi arabistan, abd, the wall street journal, инфографика
İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
Daha önce ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti.
İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti.
Farklı dönemlerde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin kronolojisi, Sputnik’in infografiğinde.