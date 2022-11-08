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İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi
İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
iran
suudi arabistan
abd
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Daha önce ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti. İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti. Farklı dönemlerde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin kronolojisi, Sputnik’in infografiğinde.
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infografik, iran, suudi arabistan, abd, the wall street journal, инфографика
infografik, iran, suudi arabistan, abd, the wall street journal, инфографика

İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi

18:51 08.11.2022
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
Daha önce ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti.
İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti.
Farklı dönemlerde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin kronolojisi, Sputnik’in infografiğinde.
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