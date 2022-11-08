https://sputniknews.com.tr/20221108/iran-ile-suudi-arabistan-arasindaki-catismanin-kronolojisi--1063202054.html

İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi

İran ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın kronolojisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T18:51+0300

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multimedya

infografik

iran

suudi arabistan

abd

the wall street journal

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Daha önce ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti. İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti. Farklı dönemlerde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin kronolojisi, Sputnik’in infografiğinde.

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