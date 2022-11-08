https://sputniknews.com.tr/20221108/irak-cumhurbaskani-resit-ulkesinde-artan-kuraklik-nedeniyle-turkiye-ve-irandan-yardim-istedi-1063176113.html
Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi
Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T02:11+0300
2022-11-08T02:11+0300
2022-11-08T02:11+0300
dünya
irak
abdüllatif reşit
türkiye
iran
kuraklık
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062419831_0:3:1268:716_1920x0_80_0_0_ab04a1da691ed3e4870a6302906a1175.jpg
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti. Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için iş birliğine davet etti. Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Irak lideri, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/iznik-golunde-kuraklik-2-bin-yillik-tarihi-bazilika-su-uzerine-cikti-1062222537.html
irak
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062419831_154:0:1114:720_1920x0_80_0_0_5abddd7511314fa6ab0904e7a8d7803d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, abdüllatif reşit, türkiye, iran, kuraklık, yardım
irak, abdüllatif reşit, türkiye, iran, kuraklık, yardım
Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi
Abone ol
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti.
Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.
Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için iş birliğine davet etti.
Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Irak lideri, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” ifadelerini kullandı.