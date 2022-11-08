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https://sputniknews.com.tr/20221108/irak-cumhurbaskani-resit-ulkesinde-artan-kuraklik-nedeniyle-turkiye-ve-irandan-yardim-istedi-1063176113.html
Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi
Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
irak
abdüllatif reşit
türkiye
iran
kuraklık
yardım
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Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti. Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için iş birliğine davet etti. Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Irak lideri, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/iznik-golunde-kuraklik-2-bin-yillik-tarihi-bazilika-su-uzerine-cikti-1062222537.html
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irak, abdüllatif reşit, türkiye, iran, kuraklık, yardım
irak, abdüllatif reşit, türkiye, iran, kuraklık, yardım

Irak Cumhurbaşkanı Reşit, ülkesinde artan kuraklık nedeniyle Türkiye ve İran’dan yardım istedi

02:11 08.11.2022
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin ederek görevine resmen başladı.
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin ederek görevine resmen başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-
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Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti.
Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.
Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için iş birliğine davet etti.
Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Irak lideri, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” ifadelerini kullandı.
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