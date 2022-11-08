https://sputniknews.com.tr/20221108/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskani-erdoganin-minik-konduktorlerle-sohbetini-paylasti-1063175783.html
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'minik kondüktörlerle' sohbetini paylaştı
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'minik kondüktörlerle' sohbetini paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T01:30+0300
2022-11-08T01:30+0300
2022-11-08T01:30+0300
türkiye
fahrettin altun
kondüktör
recep tayyip erdoğan
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060019812_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_25096b6575016842390ddc8067d02e2c.jpg
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.Çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmıştı.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060019812_58:0:1142:813_1920x0_80_0_0_7843f5ff23515dd54cf11d784f000cc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin altun, kondüktör, recep tayyip erdoğan, gaziantep
fahrettin altun, kondüktör, recep tayyip erdoğan, gaziantep
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'minik kondüktörlerle' sohbetini paylaştı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti içeren görüntüleri paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.
Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.
Çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.
Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmıştı.