https://sputniknews.com.tr/20221108/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskani-erdoganin-minik-konduktorlerle-sohbetini-paylasti-1063175783.html

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'minik kondüktörlerle' sohbetini paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'minik kondüktörlerle' sohbetini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T01:30+0300

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türkiye

fahrettin altun

kondüktör

recep tayyip erdoğan

gaziantep

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.Çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmıştı.

türkiye

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fahrettin altun, kondüktör, recep tayyip erdoğan, gaziantep