İlber Ortaylı'dan gençlere: Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz
00:44 08.11.2022 (güncellendi: 00:47 08.11.2022)
© AAİlber Ortaylı
© AA
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere kariyerleri için tavsiyelerde bulundu. Ortaylı, "Başından gemileri yakıp kendinizi bırakamazsınız. Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz. Öğreneceksiniz, dünyayı göreceksiniz ve daha sonra karar vereceksiniz" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'da Bezmi Alem Valide Sultan Yurdu'nda üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında söyleşiye katıldı.
Ortaylı, "Bazı şeyleri genç yaşta öğrenmek zorundasınız. Düşünebileceğiniz, kendinizi yeniden düzenleyebileceğiniz bir fırsata sahip olmanız gerekir. Başından gemileri yakıp kendinizi bırakamazsınız. Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz" diye konuştu.
Ortaylı, "Bazı şeyleri genç yaşta öğrenmek zorundasınız. Düşünebileceğiniz, kendinizi yeniden düzenleyebileceğiniz bir fırsata sahip olmanız gerekir. Başından gemileri yakıp kendinizi bırakamazsınız. Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz" diye konuştu.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Bezmi Alem Valide Sultan Yurdu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Ortaylı, öğrencilere kariyerleri için tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilere, hayallerine kavuşmaları için mücadeleyi kaybetmemelerini öneren Ortaylı, şunları kaydetti:
Öğrencilere, hayallerine kavuşmaları için mücadeleyi kaybetmemelerini öneren Ortaylı, şunları kaydetti:
"Kendinizi birçok yönden geliştirmeniz gerekiyor. Çok engeller var. Kendinize iş yaratmayı düşüneceksiniz. Gidip dünyayı görmek, lisanınızı geliştirmek her kula vacip. Bunu yapmalısınız, yapınca değişirsiniz. Bazı şeyleri genç yaşta öğrenmek zorundasınız. Düşünebileceğiniz, kendinizi yeniden düzenleyebileceğiniz bir fırsata sahip olmanız gerekir. Başından gemileri yakıp kendinizi bırakamazsınız. Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz. Öğreneceksiniz, dünyayı göreceksiniz ve daha sonra karar vereceksiniz."
Türkiye'ye bir kurtarıcı gözüyle bakan ülkelerin olduğuna dikkati çeken Ortaylı, Türk olmanın zor ancak imtiyaz olduğunu ifade etti.
"Türk milletinin tarihten gelen bir mirası vardır. Bu miras ona kısmen bir imtiyazdır. Siz gençler bu mirasa sahip çıkmak, hayatınızı, öz yaşamınızı himaye etmekle mükellefsiniz"diyen Ortaylı, önce mümkün olanın üzerine gitmek gerektiğini belirtti.