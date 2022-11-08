https://sputniknews.com.tr/20221108/hindistan-disisleri-bakani-rusya-ile-iliskilerimiz-bizim-cikarimizadir-1063206898.html
Hindistan Dışişleri Bakanı: Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır
Hindistan Dışişleri Bakanı: Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya ile ilişkilerin ülkesinin çıkarına olduğunu belirterek, "Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:24+0300
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rusya
sergey lavrov
hindistan
moskova
doğalgaz
petrol
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Rusya'yı ziyaret eden Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Jaishankar, Rusya'nın uzun süredir kendileri için güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, ikili ilişkileri geliştirmenin iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.Batılı ülkelerdeki yetkililerin, Hindistan'ın önemli oranda artırdığı Rus petrolü ithalatına yönelik eleştirilerini değerlendiren Jaishankar, "Hindistan dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol tüketicileri arasında bulunuyor ancak gelirlerimiz aynı seviyede değil. Dolayısıyla, Hint tüketicilerin uluslararası enerji piyasalarına en avantajlı koşullarda, mümkün olan en iyi şekilde erişmesini sağlamak temel yükümlülüğümüzdür" diye konuştu.Jaishankar, "Açıkça söyleyebilirim ki Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır. Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte de devam ettirmek isteriz" dedi.'Yılda 30 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmine yönelik hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum'Rusya ile ticarette ise Hindistan lehine daha fazla denge sağlamak istediklerinin altını çizen Jaishankar, "Yılda 30 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmine yönelik hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekonomik iş birliğimiz uzun vadeli istikrara doğru ilerliyor ancak sürdürülebilir olması için dengelenmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmelerimizin merkezinde bu konular vardı" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/lavrov-en-az-12-ulke-bricse-katilmak-istiyor-1063200249.html
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rusya, sergey lavrov, hindistan, moskova, doğalgaz, petrol
Hindistan Dışişleri Bakanı: Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır
20:24 08.11.2022 (güncellendi: 20:26 08.11.2022) Abone ol
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya ile ilişkilerin ülkesinin çıkarına olduğunu belirterek, "Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte de devam ettirmek isteriz" dedi.
Rusya'yı ziyaret eden Jaishankar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Jaishankar, Rusya'nın uzun süredir kendileri için güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, ikili ilişkileri geliştirmenin iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.
Batılı ülkelerdeki yetkililerin, Hindistan'ın önemli oranda artırdığı Rus petrolü ithalatına yönelik eleştirilerini değerlendiren Jaishankar, "Hindistan dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol tüketicileri arasında bulunuyor ancak gelirlerimiz aynı seviyede değil. Dolayısıyla, Hint tüketicilerin uluslararası enerji piyasalarına en avantajlı koşullarda, mümkün olan en iyi şekilde erişmesini sağlamak temel yükümlülüğümüzdür" diye konuştu.
Jaishankar, "Açıkça söyleyebilirim ki Rusya ile ilişkilerimiz bizim çıkarımızadır. Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte de devam ettirmek isteriz" dedi.
'Yılda 30 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmine yönelik hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum'
Rusya ile ticarette ise Hindistan lehine daha fazla denge sağlamak istediklerinin altını çizen Jaishankar, "Yılda 30 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmine yönelik hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ekonomik iş birliğimiz uzun vadeli istikrara doğru ilerliyor ancak sürdürülebilir olması için dengelenmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmelerimizin merkezinde bu konular vardı" ifadesini kullandı.