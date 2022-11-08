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https://sputniknews.com.tr/20221108/galatasaray-ziraat-turkiye-kupasinda-5-tura-yukseldi-1063212674.html
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T23:08+0300
2022-11-08T23:18+0300
galatasaray
spor
ziraat türkiye kupası
eleme
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.Seferovic'in ikinci golüGalatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.Ross sakatlandıGalatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.
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galatasaray, ziraat türkiye kupası, eleme
galatasaray, ziraat türkiye kupası, eleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

23:08 08.11.2022 (güncellendi: 23:18 08.11.2022)
© İHAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.
Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.
Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Seferovic'in ikinci golü

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.
Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

Ross sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.
Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.
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