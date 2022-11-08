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Fransa’da üniversite öğrencileri, Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyecek
Fransa’da üniversite öğrencileri, Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyecek
Fransa hükümeti tarafından alınan kararla birlikte, öğrenciler burs sahibi olmasalar bile Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyecek. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:49+0300
2022-11-08T13:52+0300
dünya
fransa
öğrenci
yemekhane
rennes
ücret
fiyat
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Fransa Yüksek Öğrenim Bakanı Sylvie Retailleau, Fransa'da öğrencilerin burs sahibi olmasalar bile Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyebileceğini açıkladı. Öğrenciler, 1 Euro'luk yemeği Noel'e kadar herhangi bir gelir kriteri olmaksızın alabilecekler. Ardından, bu oranın kendilerine sunulmaya devam edip edemeyeceğini belirlemek için dosyaları vaka 'incelenecek'. 1 Euro'ya verilecek yemeklerde fiyat farkı ise devlet tarafından tamamlanacak. Retailleau, fiyat farkıyla ilgili olarak “2023'te 50 milyon Euro'ya mal oluyor” dedi. Özellikle Rennes'de, bazı üniversite yemekhanelerindeki porsiyon miktarının azaltıldığı yönündeki iddiaları yanıtlayan bakan, 'porsiyonları azaltmanın söz konusu olmadığını' söyledi ve "Sınıfa aç karnına giden öğrencilerin olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.2022 akademik yılı, Fransız öğrencilerin ekonomik zorluklarla karşılaştığı bir yıl oldu. Fransa Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonu (FAGE), ücretlerde yüzde 13'ten fazla artış yaşandığını belirtti ve ücretlerin 1.300 Euro'nun üzerine çıkmasını kınadı. Unef öğrenci birliği de, gelecek yıl için öğrencilerin yaşam maliyetindeki artışı yüzde 6'dan fazla, yani yıl için yaklaşık 430 Euro'luk ek bir harcama olacağını açıkladı.Bunun yanında, Corte'deki Korsika Üniversitesi de, Fransa'da bir ilk olarak burslu olsun ya da olmasın tüm öğrencilere üniversite yemekhanelerinde günde iki ücretsiz yemek sunacağını duyurmuştu.
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fransa, öğrenci, yemekhane, rennes, ücret, fiyat
fransa, öğrenci, yemekhane, rennes, ücret, fiyat

Fransa’da üniversite öğrencileri, Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyecek

13:49 08.11.2022 (güncellendi: 13:52 08.11.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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Fransa hükümeti tarafından alınan kararla birlikte, öğrenciler burs sahibi olmasalar bile Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyecek.
Fransa Yüksek Öğrenim Bakanı Sylvie Retailleau, Fransa'da öğrencilerin burs sahibi olmasalar bile Noel'e kadar yemeğe 1 Euro ödeyebileceğini açıkladı.
Öğrenciler, 1 Euro'luk yemeği Noel'e kadar herhangi bir gelir kriteri olmaksızın alabilecekler. Ardından, bu oranın kendilerine sunulmaya devam edip edemeyeceğini belirlemek için dosyaları vaka 'incelenecek'.
1 Euro'ya verilecek yemeklerde fiyat farkı ise devlet tarafından tamamlanacak. Retailleau, fiyat farkıyla ilgili olarak “2023'te 50 milyon Euro'ya mal oluyor” dedi.
Özellikle Rennes'de, bazı üniversite yemekhanelerindeki porsiyon miktarının azaltıldığı yönündeki iddiaları yanıtlayan bakan, 'porsiyonları azaltmanın söz konusu olmadığını' söyledi ve "Sınıfa aç karnına giden öğrencilerin olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
2022 akademik yılı, Fransız öğrencilerin ekonomik zorluklarla karşılaştığı bir yıl oldu. Fransa Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonu (FAGE), ücretlerde yüzde 13'ten fazla artış yaşandığını belirtti ve ücretlerin 1.300 Euro'nun üzerine çıkmasını kınadı.
Unef öğrenci birliği de, gelecek yıl için öğrencilerin yaşam maliyetindeki artışı yüzde 6'dan fazla, yani yıl için yaklaşık 430 Euro'luk ek bir harcama olacağını açıkladı.
Bunun yanında, Corte'deki Korsika Üniversitesi de, Fransa'da bir ilk olarak burslu olsun ya da olmasın tüm öğrencilere üniversite yemekhanelerinde günde iki ücretsiz yemek sunacağını duyurmuştu.
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