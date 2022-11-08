https://sputniknews.com.tr/20221108/euro-bolgesinde-tarihi-rekor-avrupada-enflasyon-neydi-ne-oldu-1063196559.html

Euro Bölgesi'nde tarihi rekor: Avrupa'da enflasyon neydi, ne oldu?

Euro Bölgesi'nde tarihi rekor: Avrupa'da enflasyon neydi, ne oldu?

Euro Bölgesi'nin Ağustos ayında yüzde 9.1 çıkarak rekor kıran enflasyon oranı, Eylül verilerinin bugün paylaşılması ile yıllık enflasyonu 9.9 açıklanarak... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T15:50+0300

2022-11-08T15:50+0300

2022-11-08T15:50+0300

multimedya

infografik

enflasyon

avrupa birliği

euro bölgesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057894546_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_f23cc84aa5a90a74fe567003818263dc.png

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, tarihi enflasyon rekorlarını kırmaya devam ediyor. Eurostat verilerine göre, euro bölgesinin yıllık enflasyonu Eylül ayında yüzde 9.9’a çıktı. Bir önceki aydaki veriler enflasyonun yüzde 9.1'de olduğunu gösterirken, 30 günlük bu artış yüzde 10’a ulaşmış oldu. Böylelikle euro'daki değer kaybı en yüksek seviyesini tekrar güncelledi.En son Rusya’ya karşı 8. yaptırım paketini açıklayan AB, 8 aydır uyguladığı ambargolar nedeniyle enerji krizi yaşamaya başlamış, ekonomisini ve hane halkını enflasyona sürüklemişti. Sadece bu yılın Eylül ayında, Euro bölgesindeki tüketici fiyatları, nihai tahmine göre yüzde 1.2 artış gösterdi. Ayrıca ilk yaptırım paketinin duyurulduğu Şubat ayından bu yana AB’den gelen olumsuz ekonomik veriler, euro'da dikkat çeken dalgalanmalara yol açarak dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Peki Avrupa’da enflasyon 2021’in Eylül ayına göre nasıl değişiklik gösterdi?

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

infografik, enflasyon, avrupa birliği, euro bölgesi, инфографика