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https://sputniknews.com.tr/20221108/euro-bolgesinde-tarihi-rekor-avrupada-enflasyon-neydi-ne-oldu-1063196559.html
Euro Bölgesi'nde tarihi rekor: Avrupa'da enflasyon neydi, ne oldu?
Euro Bölgesi'nde tarihi rekor: Avrupa'da enflasyon neydi, ne oldu?
Euro Bölgesi'nin Ağustos ayında yüzde 9.1 çıkarak rekor kıran enflasyon oranı, Eylül verilerinin bugün paylaşılması ile yıllık enflasyonu 9.9 açıklanarak... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T15:50+0300
2022-11-08T15:50+0300
multimedya
infografik
enflasyon
avrupa birliği
euro bölgesi
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Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, tarihi enflasyon rekorlarını kırmaya devam ediyor. Eurostat verilerine göre, euro bölgesinin yıllık enflasyonu Eylül ayında yüzde 9.9’a çıktı. Bir önceki aydaki veriler enflasyonun yüzde 9.1'de olduğunu gösterirken, 30 günlük bu artış yüzde 10’a ulaşmış oldu. Böylelikle euro'daki değer kaybı en yüksek seviyesini tekrar güncelledi.En son Rusya’ya karşı 8. yaptırım paketini açıklayan AB, 8 aydır uyguladığı ambargolar nedeniyle enerji krizi yaşamaya başlamış, ekonomisini ve hane halkını enflasyona sürüklemişti. Sadece bu yılın Eylül ayında, Euro bölgesindeki tüketici fiyatları, nihai tahmine göre yüzde 1.2 artış gösterdi. Ayrıca ilk yaptırım paketinin duyurulduğu Şubat ayından bu yana AB’den gelen olumsuz ekonomik veriler, euro'da dikkat çeken dalgalanmalara yol açarak dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Peki Avrupa’da enflasyon 2021’in Eylül ayına göre nasıl değişiklik gösterdi?
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Selin Uludağ
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infografik, enflasyon, avrupa birliği, euro bölgesi, инфографика
infografik, enflasyon, avrupa birliği, euro bölgesi, инфографика

Euro Bölgesi'nde tarihi rekor: Avrupa'da enflasyon neydi, ne oldu?

15:50 08.11.2022
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- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
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Euro Bölgesi'nin Ağustos ayında yüzde 9.1 çıkarak rekor kıran enflasyon oranı, Eylül verilerinin bugün paylaşılması ile yıllık enflasyonu 9.9 açıklanarak rekorunu tazeledi. Peki Avrupa ülkelerinde enflasyon nasıl değişiklik gösterdi? Tarihi zirveleri gören rakamlar, 2021’in değerleriyle birlikte Sputnik’in infografiğinde.
Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, tarihi enflasyon rekorlarını kırmaya devam ediyor. Eurostat verilerine göre, euro bölgesinin yıllık enflasyonu Eylül ayında yüzde 9.9’a çıktı. Bir önceki aydaki veriler enflasyonun yüzde 9.1'de olduğunu gösterirken, 30 günlük bu artış yüzde 10’a ulaşmış oldu. Böylelikle euro'daki değer kaybı en yüksek seviyesini tekrar güncelledi.
En son Rusya’ya karşı 8. yaptırım paketini açıklayan AB, 8 aydır uyguladığı ambargolar nedeniyle enerji krizi yaşamaya başlamış, ekonomisini ve hane halkını enflasyona sürüklemişti. Sadece bu yılın Eylül ayında, Euro bölgesindeki tüketici fiyatları, nihai tahmine göre yüzde 1.2 artış gösterdi. Ayrıca ilk yaptırım paketinin duyurulduğu Şubat ayından bu yana AB’den gelen olumsuz ekonomik veriler, euro'da dikkat çeken dalgalanmalara yol açarak dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Peki Avrupa’da enflasyon 2021’in Eylül ayına göre nasıl değişiklik gösterdi?
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