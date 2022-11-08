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https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-yolcuyu-darp-eden-taksicinin-toplu-tasima-araci-belgesi-iptal-edildi-1063209637.html
Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi
Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesinin iptal edildiğini... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
buğra gökçe
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İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcu ile kavga eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etmişti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-bir-taksi-soforu-yol-uzerinde-musterisini-aractan-indirerek-darp-etti-1063184080.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe

Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi

21:29 08.11.2022 (güncellendi: 21:31 08.11.2022)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIMEsenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcu ile kavga eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etmişti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.
Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
TÜRKİYE
Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti
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