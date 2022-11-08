https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-yolcuyu-darp-eden-taksicinin-toplu-tasima-araci-belgesi-iptal-edildi-1063209637.html

Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi

Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesinin iptal edildiğini... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T21:29+0300

2022-11-08T21:29+0300

2022-11-08T21:31+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

buğra gökçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063183795_0:285:720:690_1920x0_80_0_0_5069d56bde18c23ddd4a990f2099e71e.jpg

İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcu ile kavga eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etmişti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-bir-taksi-soforu-yol-uzerinde-musterisini-aractan-indirerek-darp-etti-1063184080.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe