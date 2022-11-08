Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi
21:29 08.11.2022 (güncellendi: 21:31 08.11.2022)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIMEsenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcu ile kavga eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
TUDES kapsamında araç sürücüsünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) November 8, 2022
İstanbul nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor.
Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz. https://t.co/37TGFWSmTk
Ne olmuştu?
Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etmişti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.