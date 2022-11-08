Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Esenler İstanbul'un en güvenli ilçesi
© AAMehmet Tevfik Göksu
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İstanbul’un Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın ilçeye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Göksu, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2020 ve 2021 yıllarının ilk 6 ayını kapsayan ve 100 bin kişi baz alınarak yapılan araştırmasında Esenler İstanbul'da en güvenli ilçe oldu” dedi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın ilçeye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Mafya, uyuşturucu, İstanbul'da bir ilçe” başlıklı kaleme aldığı yazısında CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın iddialarına yer vermişti.
Kılınç, “10 günde üç çocuğuyla evinde açlık çeken bir anneyle de karşılaştım; uyuşturucu bağımlılığından sonra uyuşturucu satıcısı haline gelmiş ve oğlu cezaevinde olduğu için acı çeken anne babayla da karşılaştım. Yoksulluktan neredeyse tamamen içine kapanmış ve artık toplumdan bir beklentisi kalmamış insanlarla da karşılaştım. Esenler'de perişanlık var, Esenler'de yoksulluk var, Esenler'de uyuşturucu girdabı var, Esenler'de büyük bir dram var” demişti.
Erkin, bugünkü yazısında da Tevfik Göksu’nun söz konusu görüş ve iddialara ilişkin açıklamasını paylaştı. Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Mafya, uyuşturucu, İstanbul'da bir ilçe! başlıklı yazınızı büyük bir üzüntü ve hayretler içinde okuduk. Bahsettiğiniz konularda en ciddi çalışmaları yapan ve çok başarılı sonuçlar elde eden bir belediye yönetimin bulunduğu Esenler'i bu şekilde töhmet altında sokmanız gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hiçbir veriye dayanmayan ve sadece bir milletvekilinin gözlemleriyle yaptığı açıklamalardan yola çıkarak böyle bir yazı kaleme almanız, doğrusu hem Esenler halkına hem de yazdığınız konularda yıllardır mücadele veren Esenler'i yönetenlere büyük bir haksızlık olmuştur. Zira Esenler Belediyesi olarak 2009 yılından beri en çok çaba sarf ettiğimiz konuların başında yoksulluk ve uyuşturucu ile mücadele gelmektedir.
Diğer bir konu olan uyuşturucu ile mücadele ise hiç gündemimizden düşmedi. Yine aynı şekilde 2010 yılından beri uyuşturucu girdabına düşmüş gençleri bu bataklıktan kurtarıp, tedavi ve meslek sahibi yaptıktan sonra iş imkanı sunmayı amaçlayan ‘Yüzde 100 Hayat' projemizi yıllardır başarı ile sürdürüyoruz.
2009 yılında İstanbul'da suç ve suç işleme oranları bakamından Esenler, İstanbul'daki ilçeler arasında ilk 3 sırada yer alırken yaptığımız sosyal ve kültürel çalışmalarla 2012'den itibaren son 4 ilçeden birisi haline geldi.
Ve geldiğimiz son noktada; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2020 ve 2021 yıllarının ilk 6 ayını kapsayan ve 100 bin kişi baz alınarak yapılan araştırmasında Esenler İstanbul'da en güvenli ilçe oldu. Suça ve mala karşı işlenen suçlar oranlamasında Esenler en son sırada yer aldı.
28 Haziran , 07:46