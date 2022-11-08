Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Esenler İstanbul'un en güvenli ilçesi

Mafya, uyuşturucu, İstanbul'da bir ilçe! başlıklı yazınızı büyük bir üzüntü ve hayretler içinde okuduk. Bahsettiğiniz konularda en ciddi çalışmaları yapan ve çok başarılı sonuçlar elde eden bir belediye yönetimin bulunduğu Esenler'i bu şekilde töhmet altında sokmanız gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hiçbir veriye dayanmayan ve sadece bir milletvekilinin gözlemleriyle yaptığı açıklamalardan yola çıkarak böyle bir yazı kaleme almanız, doğrusu hem Esenler halkına hem de yazdığınız konularda yıllardır mücadele veren Esenler'i yönetenlere büyük bir haksızlık olmuştur. Zira Esenler Belediyesi olarak 2009 yılından beri en çok çaba sarf ettiğimiz konuların başında yoksulluk ve uyuşturucu ile mücadele gelmektedir.