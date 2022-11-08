https://sputniknews.com.tr/20221108/dunya-saglik-orgutu-sicak-hava-dalgalari-avrupada-15-bin-kisinin-olumune-sebep-oldu-1063174643.html
Dünya Sağlık Örgütü: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Dünya Sağlık Örgütü: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da yazın etkisini gösteren sıcak hava dalgalarının en az 15 bin can kaybına yol açtığını açıkladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T00:23+0300
2022-11-08T00:23+0300
2022-11-08T00:28+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063174795_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cfa95e766dbb78c361a19f0a33fbc546.jpg
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına dair istatistikleri paylaştı.Kluge, "Ülkelerin paylaştığı verilere göre 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15 bin kişi hayatını kaybetti" dedi.Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.Kluge, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063174795_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_07547045f722ac79fc2d4cc408c2bb49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), sıcak hava
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), sıcak hava
Dünya Sağlık Örgütü: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
00:23 08.11.2022 (güncellendi: 00:28 08.11.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da yazın etkisini gösteren sıcak hava dalgalarının en az 15 bin can kaybına yol açtığını açıkladı.
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına dair istatistikleri paylaştı.
Kluge, "Ülkelerin paylaştığı verilere göre 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15 bin kişi hayatını kaybetti" dedi.
Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kluge, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.