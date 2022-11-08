Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Nebati: Küresel resesyon beklentisine rağmen teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221108/dolar-kuru-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063178635.html
Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar 18.60 seviyelerinden 18.50 seviyelerine geriledi. Euro ise 18.55 liradan işlem görüyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:15+0300
2022-11-08T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
döviz
döviz kuru
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18.60 civarından geriledi.Bankalararası piyasada dolar 18.50'nin altına inerken, kur 18.47'nin üzerinde hareket ediyor.Euro/TL 18.55 civarında hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı 992 TL'den seyrediyor. Çeyrek altın bin 623, Cumhuriyet altını 6 bin 472 TL'ye düştü.Altının ons fiyatı ise bin 670 dolardan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063142612.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi

09:15 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
Abone olTelegram
Dolar 18.60 seviyelerinden 18.50 seviyelerine geriledi. Euro ise 18.55 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18.60 civarından geriledi.

Bankalararası piyasada dolar 18.50'nin altına inerken, kur 18.47'nin üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL 18.55 civarında hareket ediyor.
Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altının fiyatı 992 TL'den seyrediyor. Çeyrek altın bin 623, Cumhuriyet altını 6 bin 472 TL'ye düştü.

Altının ons fiyatı ise bin 670 dolardan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала