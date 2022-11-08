https://sputniknews.com.tr/20221108/dolar-kuru-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063178635.html

Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar 18.60 seviyelerinden 18.50 seviyelerine geriledi. Euro ise 18.55 liradan işlem görüyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T09:15+0300

2022-11-08T09:15+0300

2022-11-08T09:15+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

döviz

döviz kuru

gram altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18.60 civarından geriledi.Bankalararası piyasada dolar 18.50'nin altına inerken, kur 18.47'nin üzerinde hareket ediyor.Euro/TL 18.55 civarında hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı 992 TL'den seyrediyor. Çeyrek altın bin 623, Cumhuriyet altını 6 bin 472 TL'ye düştü.Altının ons fiyatı ise bin 670 dolardan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221107/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063142612.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar