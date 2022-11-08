https://sputniknews.com.tr/20221108/dolar-kuru-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063178635.html
Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar 18.60 seviyelerinden 18.50 seviyelerine geriledi. Euro ise 18.55 liradan işlem görüyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:15+0300
2022-11-08T09:15+0300
2022-11-08T09:15+0300
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Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18.60 civarından geriledi.Bankalararası piyasada dolar 18.50'nin altına inerken, kur 18.47'nin üzerinde hareket ediyor.Euro/TL 18.55 civarında hareket ediyor.Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı 992 TL'den seyrediyor. Çeyrek altın bin 623, Cumhuriyet altını 6 bin 472 TL'ye düştü.Altının ons fiyatı ise bin 670 dolardan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063142612.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar kuru bir ayın en düşük seviyesine geriledi
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Dolar 18.60 seviyelerinden 18.50 seviyelerine geriledi. Euro ise 18.55 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL bir aydır seyrettiği 18.60 civarından geriledi.
Bankalararası piyasada dolar 18.50'nin altına inerken, kur 18.47'nin üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL 18.55 civarında hareket ediyor.
Euro/dolar paritesi 1 sınırının üzerinde işlem görüyor. Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinde.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altının fiyatı 992 TL'den seyrediyor. Çeyrek altın bin 623, Cumhuriyet altını 6 bin 472 TL'ye düştü.
Altının ons fiyatı ise bin 670 dolardan satılıyor.