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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü" dedi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.Diğer yandan Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü

11:42 08.11.2022
© DHAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
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