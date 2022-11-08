https://sputniknews.com.tr/20221108/disisleri-bakani-cavusoglu-530-bin-suriyeli-ulkesine-dondu-1063181912.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 530 bin Suriyeli ülkesine döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü" dedi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.Diğer yandan Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

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mevlüt çavuşoğlu