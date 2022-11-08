https://sputniknews.com.tr/20221108/cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-kristerssonu-resmi-torenle-karsiliyor-1063199615.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T17:09+0300

2022-11-08T17:09+0300

2022-11-08T17:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ulf kristersson

türkiye

isveç

resmi tören

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı.Kristersson'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Kristersson'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson merdivenlerde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kristersson daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Resmi törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

türkiye

isveç

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recep tayyip erdoğan, ulf kristersson, türkiye, isveç, resmi tören