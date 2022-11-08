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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T19:20+0300
2022-11-08T19:53+0300
recep tayyip erdoğan
isveç
nato
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü destekçisi olmuştur.🔸İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz.🔸PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.🔸Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimiz🔸İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var. İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyorBaşbakanı Ulf Kristersson'un konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var.🔸İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.🔸İsveç, Türkiye'ye (terörle mücadelede) vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir.🔸(Türkiye'yle) İlişkilerimizde hali hazırda kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz.🔸İsveç Başbakanı Kristersson: "(Türkiye'yle üçlü mutabakat) Özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda bu senenin sonunda ve gelecek senenin başında çok büyük adımlar atacağız
isveç
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recep tayyip erdoğan, isveç, nato
recep tayyip erdoğan, isveç, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz

19:20 08.11.2022 (güncellendi: 19:53 08.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü destekçisi olmuştur.
🔸İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz.
🔸PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.
🔸Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve ilişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimiz
🔸İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var. İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.

İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor

Başbakanı Ulf Kristersson'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var.
🔸İsveç, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.
🔸İsveç, Türkiye'ye (terörle mücadelede) vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir.
🔸(Türkiye'yle) İlişkilerimizde hali hazırda kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz.
🔸İsveç Başbakanı Kristersson: "(Türkiye'yle üçlü mutabakat) Özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda bu senenin sonunda ve gelecek senenin başında çok büyük adımlar atacağız
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