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Erdoğan: Ülkemizin dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
Erdoğan: Ülkemizin dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerde kaos yaşanırken, biz giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizin tamamını... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:22+0300
2022-11-08T14:26+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşıma katkı sunacak.Proje, yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon lirayla tamamlandı.Ülkemize her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.Medeniyetin tarihin kültürün petrolün şehri Batman'ın önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyoruz.Ülkemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi, kirli hesapların sinsi hayaller peşindedir. biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yerini alması için çaba sarf ediyoruz.Dünyanın gündeminde kriz varken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Gelişmiş ülkelerde kaos yaşanırken, biz giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Ülkemizin dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz

14:22 08.11.2022 (güncellendi: 14:26 08.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerde kaos yaşanırken, biz giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşıma katkı sunacak.
Proje, yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon lirayla tamamlandı.
Ülkemize her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.
Medeniyetin tarihin kültürün petrolün şehri Batman'ın önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyoruz.
Ülkemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi, kirli hesapların sinsi hayaller peşindedir. biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yerini alması için çaba sarf ediyoruz.
Dünyanın gündeminde kriz varken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Gelişmiş ülkelerde kaos yaşanırken, biz giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz."
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