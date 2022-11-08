https://sputniknews.com.tr/20221108/cubbeli-ahmetten-kaftancioglu-hakkinda-suc-duyurusu-1063199302.html
Cübbeli Ahmet'ten Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
Cübbeli Ahmet'ten Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
Cübbeli Ahmet, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T16:56+0300
2022-11-08T16:56+0300
2022-11-08T17:00+0300
canan kaftancıoğlu
cübbeli ahmet hoca
hakaret
türkiye
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri üzerinden hedef gösterdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.Ünlü, İTO seçimleri öncesinde mevcut başkan Şekip Avdagiç'e destek çağrısında bulunmuş, Avdagiç'e karşı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu öne sürmüştü. Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.Canan Kaftancıoğlu da Ünlü'nün bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ve “Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi" şeklinde tweet atmıştı.T24'teki habere göre Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Ünlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu’nun, Ünlü’ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/cubbeli-ahmet-hakaret-davalariyla-gelir-kapisi-olusturdugu-iddiasini-yalanladi-1060601734.html
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canan kaftancıoğlu, cübbeli ahmet hoca, hakaret
canan kaftancıoğlu, cübbeli ahmet hoca, hakaret
Cübbeli Ahmet'ten Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
16:56 08.11.2022 (güncellendi: 17:00 08.11.2022) Abone ol
Cübbeli Ahmet, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri üzerinden hedef gösterdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünlü, İTO seçimleri öncesinde mevcut başkan Şekip Avdagiç'e destek çağrısında bulunmuş, Avdagiç'e karşı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu öne sürmüştü. Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Canan Kaftancıoğlu da Ünlü'nün bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ve “Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi" şeklinde tweet atmıştı.
T24'teki habere göre
Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Ünlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu’nun, Ünlü’ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istendi.