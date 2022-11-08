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https://sputniknews.com.tr/20221108/cinsiyetsiz-dogan-kedi-yavrusu-barinagin-superstari-oldu-sahiplendirilmeyi-bekliyor-1063200689.html
Cinsiyetsiz doğan kedi yavrusu barınağın 'süperstarı' oldu, sahiplendirilmeyi bekliyor
Cinsiyetsiz doğan kedi yavrusu barınağın 'süperstarı' oldu, sahiplendirilmeyi bekliyor
İngiltere'deki bir hayvan derneği, cinsiyetini belirleyen herhangi bir cinsel organı olmaksızın dünyaya gelen yavru kediyi sahiplendirmeye çalışıyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T17:38+0300
2022-11-08T17:40+0300
yaşam
kedi
yavru kedi
cinsiyet
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İngiltere'nin Warrington şehrindeki Kedi Koruma Derneği şubesine getirilen bir yavru kedi, başta dişi zannedildi ancak gerçek, uzman veterinerler tarafından muayene edildiğinde ortaya çıktı. Muayenede, 15 haftalık yavru kedinin herhangi bir cinsel organının bulunmadığı tespit edildi.Sokak kedisinin tıptaki adı ajenezi olan ve bir organın doğuştan yokluğu şeklinde tanımlanan nadir görülen hastalığa sahip olduğunu belirten dernek yetkilisi Fiona Brockbank, daha önce dernek olarak böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.Daha önce hem dişi hem erkek cinsel organlarına sahip 'hermafrodit' kedilerle karşılaştıklarını söyleyen dernek veterinerleri, 'Umut' (Hope) adını verdikleri kedinin ise iç ya da dış herhangi bir cinsel organa sahip olmadığını belirtti."Bazı ektopik yumurtalık dokusunun içeride saklanma olasılığı var, ancak burada bunun son derece ihtimal dışı düşünüyoruz. Söz konusu durum o kadar nadir ki, bu durum için yaygın olarak kullanılan bir terim dahi yoktur. Fiili olarak ise bu cinsel organ agenezisi olarak görülür" diye konuşan Brockbank şöyle devam etti:Afacan bir kedi olarak tanımlanan Umut, dernekteki yetkililer ve gönüllülere kendisini sevdirmeyi başardı.Bir diğer dernek yetkilisi Beni Benstead, Umut'un geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:
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kedi, yavru kedi, cinsiyet
kedi, yavru kedi, cinsiyet

Cinsiyetsiz doğan kedi yavrusu barınağın 'süperstarı' oldu, sahiplendirilmeyi bekliyor

17:38 08.11.2022 (güncellendi: 17:40 08.11.2022)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaMoskova'da kediler
Moskova'da kediler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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İngiltere'deki bir hayvan derneği, cinsiyetini belirleyen herhangi bir cinsel organı olmaksızın dünyaya gelen yavru kediyi sahiplendirmeye çalışıyor.
İngiltere'nin Warrington şehrindeki Kedi Koruma Derneği şubesine getirilen bir yavru kedi, başta dişi zannedildi ancak gerçek, uzman veterinerler tarafından muayene edildiğinde ortaya çıktı. Muayenede, 15 haftalık yavru kedinin herhangi bir cinsel organının bulunmadığı tespit edildi.
Sokak kedisinin tıptaki adı ajenezi olan ve bir organın doğuştan yokluğu şeklinde tanımlanan nadir görülen hastalığa sahip olduğunu belirten dernek yetkilisi Fiona Brockbank, daha önce dernek olarak böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.
Daha önce hem dişi hem erkek cinsel organlarına sahip 'hermafrodit' kedilerle karşılaştıklarını söyleyen dernek veterinerleri, 'Umut' (Hope) adını verdikleri kedinin ise iç ya da dış herhangi bir cinsel organa sahip olmadığını belirtti.
"Bazı ektopik yumurtalık dokusunun içeride saklanma olasılığı var, ancak burada bunun son derece ihtimal dışı düşünüyoruz. Söz konusu durum o kadar nadir ki, bu durum için yaygın olarak kullanılan bir terim dahi yoktur. Fiili olarak ise bu cinsel organ agenezisi olarak görülür" diye konuşan Brockbank şöyle devam etti:
"Durumunun Umut'u gelecekte nasıl etkileyeceği konusunda fikir yürütmek için temel alabileceğimiz bir başka vaka yok. Ancak sahiplendirilebilecek bir durumda olduğundan emin olmak için uygun şekilde idrar yapıp dışkılayabildiğini gözlemlemek için vakit ayırdık."
Afacan bir kedi olarak tanımlanan Umut, dernekteki yetkililer ve gönüllülere kendisini sevdirmeyi başardı.
Bir diğer dernek yetkilisi Beni Benstead, Umut'un geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:
"Umut'un özel durumunu keşfetmek oldukça heyecan vericiydi. Çünkü hiçbirimiz daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Onunla ilgilenmek mutluluk vericiydi ve şimdi sahiplenilmeye hazır olması harika bir şey. Birine uzun yıllar eğlence ve arkadaşlık getireceğini biliyoruz. Ayrıca süperstarımızla ilgili güncellemeleri duymaktan da son derece memnun oluruz.”
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