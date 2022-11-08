https://sputniknews.com.tr/20221108/cinsiyetsiz-dogan-kedi-yavrusu-barinagin-superstari-oldu-sahiplendirilmeyi-bekliyor-1063200689.html

Cinsiyetsiz doğan kedi yavrusu barınağın 'süperstarı' oldu, sahiplendirilmeyi bekliyor

Cinsiyetsiz doğan kedi yavrusu barınağın 'süperstarı' oldu, sahiplendirilmeyi bekliyor

İngiltere'deki bir hayvan derneği, cinsiyetini belirleyen herhangi bir cinsel organı olmaksızın dünyaya gelen yavru kediyi sahiplendirmeye çalışıyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T17:38+0300

2022-11-08T17:38+0300

2022-11-08T17:40+0300

yaşam

kedi

yavru kedi

cinsiyet

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İngiltere'nin Warrington şehrindeki Kedi Koruma Derneği şubesine getirilen bir yavru kedi, başta dişi zannedildi ancak gerçek, uzman veterinerler tarafından muayene edildiğinde ortaya çıktı. Muayenede, 15 haftalık yavru kedinin herhangi bir cinsel organının bulunmadığı tespit edildi.Sokak kedisinin tıptaki adı ajenezi olan ve bir organın doğuştan yokluğu şeklinde tanımlanan nadir görülen hastalığa sahip olduğunu belirten dernek yetkilisi Fiona Brockbank, daha önce dernek olarak böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.Daha önce hem dişi hem erkek cinsel organlarına sahip 'hermafrodit' kedilerle karşılaştıklarını söyleyen dernek veterinerleri, 'Umut' (Hope) adını verdikleri kedinin ise iç ya da dış herhangi bir cinsel organa sahip olmadığını belirtti."Bazı ektopik yumurtalık dokusunun içeride saklanma olasılığı var, ancak burada bunun son derece ihtimal dışı düşünüyoruz. Söz konusu durum o kadar nadir ki, bu durum için yaygın olarak kullanılan bir terim dahi yoktur. Fiili olarak ise bu cinsel organ agenezisi olarak görülür" diye konuşan Brockbank şöyle devam etti:Afacan bir kedi olarak tanımlanan Umut, dernekteki yetkililer ve gönüllülere kendisini sevdirmeyi başardı.Bir diğer dernek yetkilisi Beni Benstead, Umut'un geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

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kedi, yavru kedi, cinsiyet