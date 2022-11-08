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Çin'den Japonya'nın NATO'nun siber savunma inisiyatifine katılmasına tepki
Çin'den Japonya'nın NATO'nun siber savunma inisiyatifine katılmasına tepki
Çin, Japonya'nın NATO'nun Ortak Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'ne (CCDCOE) katılma kararını eleştirdi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun bölgesel bir ittifak olarak kalacağını sürekli ifade etmesine rağmen coğrafi bağlarını Kuzey Atlantik'in ötesine taşıyarak Asya-Pasifik ülkeleri ile güçlendirdiğine dikkat çekerek, bölge ülkelerinin bu gelişmelere duyarlı olması gerektiğini belirtti.Geçen yüzyılda Japon militarizminin denizaşırı yayılmacılığı hafızalarda yerini koruyorken bölge ülkelerinin Japonya'nın askeri eğilimlerini ve savunma girişimlerini yakından izlediğini belirten Cao, Tokyo yönetimine geçmişten ders alarak barışçı kalkınma yoluna bağlı kalması ve bölgede güveni sarsacak, barışı ve istikrarı olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.Cao, Doğu Asya'nın dünyanın en barışçı ve istikrarlı bölgesi olduğunu, jeopolitik rekabetin değil iş birliği ve kalkınmanın sahası olması gerektiğini vurgulayarak, "Asya-Pasifik, Kuzey Atlantik'in coğrafi kapsamı dışındadır, bir NATO taklidine ihtiyacı yoktur." dedi.Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'nun siber savunma inisiyatifine katıldığını duyurmuştu.
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çin, nato, japonya
çin, nato, japonya

Çin'den Japonya'nın NATO'nun siber savunma inisiyatifine katılmasına tepki

00:03 08.11.2022 (güncellendi: 00:04 08.11.2022)
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Pekin
Çin - Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Анна Раткогло
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Çin, Japonya'nın NATO'nun Ortak Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'ne (CCDCOE) katılma kararını eleştirdi.
Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun bölgesel bir ittifak olarak kalacağını sürekli ifade etmesine rağmen coğrafi bağlarını Kuzey Atlantik'in ötesine taşıyarak Asya-Pasifik ülkeleri ile güçlendirdiğine dikkat çekerek, bölge ülkelerinin bu gelişmelere duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Geçen yüzyılda Japon militarizminin denizaşırı yayılmacılığı hafızalarda yerini koruyorken bölge ülkelerinin Japonya'nın askeri eğilimlerini ve savunma girişimlerini yakından izlediğini belirten Cao, Tokyo yönetimine geçmişten ders alarak barışçı kalkınma yoluna bağlı kalması ve bölgede güveni sarsacak, barışı ve istikrarı olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.
Cao, Doğu Asya'nın dünyanın en barışçı ve istikrarlı bölgesi olduğunu, jeopolitik rekabetin değil iş birliği ve kalkınmanın sahası olması gerektiğini vurgulayarak, "Asya-Pasifik, Kuzey Atlantik'in coğrafi kapsamı dışındadır, bir NATO taklidine ihtiyacı yoktur." dedi.
Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'nun siber savunma inisiyatifine katıldığını duyurmuştu.
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