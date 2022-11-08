Çavuşoğlu: Vize konusu gerçekten bir sorun, tüm büyükelçiler bakanlığımıza çağırıldı

"Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık. "Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık.

F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir. Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir.

(Muhalefet partilerinin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz? (Muhalefet partilerinin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?