https://sputniknews.com.tr/20221108/cavusoglu-vize-konusu-gercekten-bir-sorun--tum-buyukelciler-bakanligimiza-cagirildi-1063203232.html
Çavuşoğlu: Vize konusu gerçekten bir sorun, tüm büyükelçiler bakanlığımıza çağırıldı
Çavuşoğlu: Vize konusu gerçekten bir sorun, tüm büyükelçiler bakanlığımıza çağırıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T19:04+0300
2022-11-08T19:04+0300
2022-11-08T19:08+0300
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Vize konusu gerçekten bir sorun, tüm büyükelçiler bakanlığımıza çağırıldı
19:04 08.11.2022 (güncellendi: 19:08 08.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık.
F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok.
Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir.
(Muhalefet partilerinin milletvekillerine) Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?
Biz atamaları liyakatle yapıyoruz. İçeriden de yapıyoruz dışarıdan da yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok bizde.