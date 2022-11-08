CANLI | Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti

Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'de seçimlerden galip çıkan Benyamin Netanyahu'yu Kiev'e davet etti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ile Netanyahu arasında pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini kutlayan Zelenskiy'e teşekkür eden Netanyahu, görüşmede seçim kampanyasında söz verdiği gibi, göreve geldikten sonra Ukrayna sorunu hakkında ciddi düşüneceğini tekrar etti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Netanyahu'ya Ukrayna ile İsrail'in, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarıyla uyumlu düzeyde bir ilişkisi olmasını temenni ettiğini aktardı.

I had a phone call with @netanyahu. I congratulated him on winning the elections and wished him a successful formation of the new government. I expressed hope that the level of 🇺🇦-🇮🇱 interaction will correspond to the security challenges facing our countries. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2022

Yediot Aharanot gazetesi ise, adını açıklamayan Ukraynalı yetkililerden edindiği bilgiyle, Zelenskiy'in Netanyahu'dan ülkesinin İsrail silahları istediğini ve kendisini Kiev'e davet ettiğini aktardı.

Benyamin Netanyahu, seçim kampanyasında yaptığı bir açıklamada, seçilmesi durumunda Ukrayna'ya İsrail'den silah desteği vermeyi düşüneceğini dile getirmişti.