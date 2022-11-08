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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/canli--zelenskiy-israilde-yeniden-basbakanlik-gorevine-gelen-netanyahuyu-kieve-davet-etti-1063178444.html
CANLI | Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti
CANLI | Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'de seçimlerden galip çıkan Benyamin Netanyahu'yu Kiev'e davet etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:13+0300
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rusya, ukrayna, askeri, новый онлайн для белой редактуры
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti

09:13 08.11.2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'de seçimlerden galip çıkan Benyamin Netanyahu'yu Kiev'e davet etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:11 08.11.2022
Zelenskiy, İsrail'de yeniden başbakanlık görevine gelen Netanyahu'yu Kiev'e davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'de seçimlerden galip çıkan Benyamin Netanyahu'yu Kiev'e davet etti.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ile Netanyahu arasında pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini kutlayan Zelenskiy'e teşekkür eden Netanyahu, görüşmede seçim kampanyasında söz verdiği gibi, göreve geldikten sonra Ukrayna sorunu hakkında ciddi düşüneceğini tekrar etti.
Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Netanyahu'ya Ukrayna ile İsrail'in, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarıyla uyumlu düzeyde bir ilişkisi olmasını temenni ettiğini aktardı.
Yediot Aharanot gazetesi ise, adını açıklamayan Ukraynalı yetkililerden edindiği bilgiyle, Zelenskiy'in Netanyahu'dan ülkesinin İsrail silahları istediğini ve kendisini Kiev'e davet ettiğini aktardı.
Benyamin Netanyahu, seçim kampanyasında yaptığı bir açıklamada, seçilmesi durumunda Ukrayna'ya İsrail'den silah desteği vermeyi düşüneceğini dile getirmişti.
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