Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221108/bulent-ersoy-cami-muezzinini-evine-cagirip-makam-dersi-verdi-1063185509.html
Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi
Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi
Bülent Ersoy’un evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdiği iddia edildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:36+0300
2022-11-08T12:45+0300
makam
cami
bülent ersoy
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103811/40/1038114061_0:92:1801:1105_1920x0_80_0_0_0e6f7df2e70754759d8ac417a9b5f6c9.jpg
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220622/bulent-ersoydan-15-milyonluk-mezar-iddialarina-tepki-olmedim-arkadaslar-1057741411.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103811/40/1038114061_102:0:1697:1196_1920x0_80_0_0_66f8a5aacee958f85035f494d62b0dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
makam, cami, bülent ersoy
makam, cami, bülent ersoy

Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi

12:36 08.11.2022 (güncellendi: 12:45 08.11.2022)
© TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Bülent Ersoy’un evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdiği iddia edildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.
TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
YAŞAM
Bülent Ersoy'dan 1.5 milyonluk mezar iddialarına tepki: 'Ölmedim arkadaşlar'
22 Haziran , 10:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала