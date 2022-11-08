https://sputniknews.com.tr/20221108/bulent-ersoy-cami-muezzinini-evine-cagirip-makam-dersi-verdi-1063185509.html

Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi

Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi

Bülent Ersoy’un evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdiği iddia edildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

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makam

cami

bülent ersoy

yaşam

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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220622/bulent-ersoydan-15-milyonluk-mezar-iddialarina-tepki-olmedim-arkadaslar-1057741411.html

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makam, cami, bülent ersoy