https://sputniknews.com.tr/20221108/bulent-ersoy-cami-muezzinini-evine-cagirip-makam-dersi-verdi-1063185509.html
Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi
Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi
Bülent Ersoy’un evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdiği iddia edildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:36+0300
2022-11-08T12:36+0300
2022-11-08T12:45+0300
makam
cami
bülent ersoy
yaşam
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220622/bulent-ersoydan-15-milyonluk-mezar-iddialarina-tepki-olmedim-arkadaslar-1057741411.html
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makam, cami, bülent ersoy
makam, cami, bülent ersoy
Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp makam dersi verdi
12:36 08.11.2022 (güncellendi: 12:45 08.11.2022) Abone ol
Bülent Ersoy’un evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak makam dersi verdiği iddia edildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark ederek her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik etti ancak başarılı olamadı.
TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Ersoy bunun üzerine apartman görevlisine talimat vererek cami müezzinini eve çağırdı ve müezzine makam dersi verdi.