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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221108/bilisim-toplumu-yabancilasmayi-mi-getiriyor-1063185133.html
Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?
Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?
İnsanlığın teknolojik imkanları ve bilgiye erişme hızı arttıkça, bilgi kirliliği ve yabancılaşma da beraberinde geliyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:27+0300
2022-11-08T12:27+0300
yolcu yolunda gerek
bilişim
bilgi
toplum
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07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Bilişim dünyasının getirdiği imkanlar, fazla veriyle birlikte ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi.Yabancılaşma, üretim araçlarıyla kişi arasındaki bir ilişki mi yoksa yeni bir ruhsal çöküntüyle ilişkili bir durumda mıyız?Enver Aysever, dinleyicileriyle birlikte bilgi toplumunun getirdiği yabancılaşmayı değerlendirdi.
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Enver Aysever
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bilişim, bilgi, toplum, аудио
bilişim, bilgi, toplum, аудио

Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?

12:27 08.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
Tüm yazılar
İnsanlığın teknolojik imkanları ve bilgiye erişme hızı arttıkça, bilgi kirliliği ve yabancılaşma da beraberinde geliyor.
Bilişim dünyasının getirdiği imkanlar, fazla veriyle birlikte ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi.
Yabancılaşma, üretim araçlarıyla kişi arasındaki bir ilişki mi yoksa yeni bir ruhsal çöküntüyle ilişkili bir durumda mıyız?
Enver Aysever, dinleyicileriyle birlikte bilgi toplumunun getirdiği yabancılaşmayı değerlendirdi.
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