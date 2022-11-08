https://sputniknews.com.tr/20221108/bilisim-toplumu-yabancilasmayi-mi-getiriyor-1063185133.html
Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?
Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?
İnsanlığın teknolojik imkanları ve bilgiye erişme hızı arttıkça, bilgi kirliliği ve yabancılaşma da beraberinde geliyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:27+0300
2022-11-08T12:27+0300
2022-11-08T12:27+0300
yolcu yolunda gerek
bilişim
bilgi
toplum
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07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Bilişim dünyasının getirdiği imkanlar, fazla veriyle birlikte ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi.Yabancılaşma, üretim araçlarıyla kişi arasındaki bir ilişki mi yoksa yeni bir ruhsal çöküntüyle ilişkili bir durumda mıyız?Enver Aysever, dinleyicileriyle birlikte bilgi toplumunun getirdiği yabancılaşmayı değerlendirdi.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
bilişim, bilgi, toplum, аудио
bilişim, bilgi, toplum, аудио
Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?
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İnsanlığın teknolojik imkanları ve bilgiye erişme hızı arttıkça, bilgi kirliliği ve yabancılaşma da beraberinde geliyor.
Bilişim dünyasının getirdiği imkanlar, fazla veriyle birlikte ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi.
Yabancılaşma, üretim araçlarıyla kişi arasındaki bir ilişki mi yoksa yeni bir ruhsal çöküntüyle ilişkili bir durumda mıyız?
Enver Aysever, dinleyicileriyle birlikte bilgi toplumunun getirdiği yabancılaşmayı değerlendirdi.