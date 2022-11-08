https://sputniknews.com.tr/20221108/bilisim-toplumu-yabancilasmayi-mi-getiriyor-1063185133.html

Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?

Bilişim toplumu yabancılaşmayı mı getiriyor?

İnsanlığın teknolojik imkanları ve bilgiye erişme hızı arttıkça, bilgi kirliliği ve yabancılaşma da beraberinde geliyor. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-08T12:27+0300

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yolcu yolunda gerek

bilişim

bilgi

toplum

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07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 07.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Bilişim dünyasının getirdiği imkanlar, fazla veriyle birlikte ortaya çıkan bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi.Yabancılaşma, üretim araçlarıyla kişi arasındaki bir ilişki mi yoksa yeni bir ruhsal çöküntüyle ilişkili bir durumda mıyız?Enver Aysever, dinleyicileriyle birlikte bilgi toplumunun getirdiği yabancılaşmayı değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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bilişim, bilgi, toplum, аудио