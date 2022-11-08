https://sputniknews.com.tr/20221108/basinc-sensoru-alarm-veren-thy-ucagi-rusyada-acil-inis-yapti-1063175014.html
Basınç sensörü alarm veren THY uçağı, Rusya’da acil iniş yaptı
Basınç sensörü alarm veren THY uçağı, Rusya’da acil iniş yaptı
İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan THY uçağı, basınç sensörünün alarm vermesi nedeniyle Soçi şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T00:29+0300
2022-11-08T00:29+0300
2022-11-08T00:30+0300
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Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.
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rusya, türkiye, thy
Basınç sensörü alarm veren THY uçağı, Rusya’da acil iniş yaptı
00:29 08.11.2022 (güncellendi: 00:30 08.11.2022) Abone ol
İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan THY uçağı, basınç sensörünün alarm vermesi nedeniyle Soçi şehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Rusya acil durum servisinden yapılan açıklamada, İstanbul-Yekaterinburg seferi yapan ve içinde dördü mürettebat 100 kişinin bulunduğu THY uçağının Soçi’ye acil iniş yaptığı ifade edildi.
Uçağın sorunsuz iniş yaptığı kaydedildi.