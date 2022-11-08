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https://sputniknews.com.tr/20221108/basin-toplantisinda-gerginlik-emre-belozoglu-gazeteciyle-tartisti-1063188765.html
Basın toplantısında gerginlik: Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı
Basın toplantısında gerginlik: Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle tartıştı. Toplantı sırasında cep... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:42+0300
2022-11-08T13:51+0300
spor
türkiye
başakşehir
emre belözoğlu
tartışma
gazeteci
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile yaptıkları maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı. Belözoğlu, gazetecinin ‘‘Abartmanıza gerek yok’’ demesi üzerine sert tepki gösterdi ve ‘‘Bir şeyi abarttığımız yok kardeşim. Beni neden çekiyorsun?Görevini yapıyorsan telefonunu kapatacaksın’’ dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/emre-belozoglu-turkum-diyen-oyuncu-turk-statusunde-oynamali-1061121050.html
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türkiye, başakşehir, emre belözoğlu, tartışma, gazeteci
türkiye, başakşehir, emre belözoğlu, tartışma, gazeteci

Basın toplantısında gerginlik: Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı

13:42 08.11.2022 (güncellendi: 13:51 08.11.2022)
© İHA / ADEM KARAGÖZ - GÖKHAN AKLANEmre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı
Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA / ADEM KARAGÖZ - GÖKHAN AKLAN
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle tartıştı. Toplantı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Belözoğlu, gazetecinin ‘‘Abartmanıza gerek yok’’ demesi üzerine sert tepki gösterdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile yaptıkları maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı. Belözoğlu, gazetecinin ‘‘Abartmanıza gerek yok’’ demesi üzerine sert tepki gösterdi ve ‘‘Bir şeyi abarttığımız yok kardeşim. Beni neden çekiyorsun?Görevini yapıyorsan telefonunu kapatacaksın’’ dedi.
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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