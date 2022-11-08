https://sputniknews.com.tr/20221108/basin-toplantisinda-gerginlik-emre-belozoglu-gazeteciyle-tartisti-1063188765.html

Basın toplantısında gerginlik: Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı

Basın toplantısında gerginlik: Emre Belözoğlu gazeteciyle tartıştı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atakaş Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle tartıştı. Toplantı sırasında cep... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:42+0300

2022-11-08T13:42+0300

2022-11-08T13:51+0300

spor

türkiye

başakşehir

emre belözoğlu

tartışma

gazeteci

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile yaptıkları maç sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı. Belözoğlu, gazetecinin ‘‘Abartmanıza gerek yok’’ demesi üzerine sert tepki gösterdi ve ‘‘Bir şeyi abarttığımız yok kardeşim. Beni neden çekiyorsun?Görevini yapıyorsan telefonunu kapatacaksın’’ dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/emre-belozoglu-turkum-diyen-oyuncu-turk-statusunde-oynamali-1061121050.html

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türkiye, başakşehir, emre belözoğlu, tartışma, gazeteci