https://sputniknews.com.tr/20221108/bakanliktan-baharatta-kanserojen-madde-iddiasina-iliskin-aciklamasi-denetim-baslatildi-1063201188.html
Bakanlıktan 'baharatta kanserojen madde' iddiasına ilişkin açıklaması: 'Denetim başlatıldı'
Bakanlıktan 'baharatta kanserojen madde' iddiasına ilişkin açıklaması: 'Denetim başlatıldı'
Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur'a gönderilen Türk markalı baharat ürünlerinde kanserojen madde bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T17:48+0300
2022-11-08T17:48+0300
2022-11-08T17:49+0300
yaşam
tarım ve orman bakanlığı
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Singapur, Türkiye'den ihraç edilen bir baharat markasında kanserojen madde tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine firmaya ait paketlerin toplatılması kararı alındı.Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.Açıklamada "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.'İhbar kabul edildi, denetim başlatıldı'Yasaklı renklendirici madde tespit edildiğine ilişkin Singapur'dan resmi bir bildirimde bulunulmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.Mayıs ve temmuz ayında yapılan denetimlerde firmanın yurt içinde satışa sunduğu sumakta izin verilmeyen renklendici tespit edildiği kaydedildi.Bunun üzerine firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve söz konusu ürünlerin piyasadan toplatıldığı belirtili.
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tarım ve orman bakanlığı
Bakanlıktan 'baharatta kanserojen madde' iddiasına ilişkin açıklaması: 'Denetim başlatıldı'
17:48 08.11.2022 (güncellendi: 17:49 08.11.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur'a gönderilen Türk markalı baharat ürünlerinde kanserojen madde bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Singapur, Türkiye'den ihraç edilen bir baharat markasında kanserojen madde tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine firmaya ait paketlerin toplatılması kararı alındı.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Açıklamada "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.
'İhbar kabul edildi, denetim başlatıldı'
Yasaklı renklendirici madde tespit edildiğine ilişkin Singapur'dan resmi bir bildirimde bulunulmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Mayıs ve temmuz ayında yapılan denetimlerde firmanın yurt içinde satışa sunduğu sumakta izin verilmeyen renklendici tespit edildiği kaydedildi.
Bunun üzerine firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve söz konusu ürünlerin piyasadan toplatıldığı belirtili.