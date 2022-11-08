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https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-nebati-kuresel-resesyon-beklentisine-ragmen-tesvik-politikalarini-uygulamaya-devam-edecegiz-1063178862.html
Bakan Nebati: Küresel resesyon beklentisine rağmen teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Nebati: Küresel resesyon beklentisine rağmen teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:18+0300
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ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati anti-enflasyonist kredi politikalarını sürdüreceklerini dile getirdi ve şunları ifade etti:
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, enflasyon

Bakan Nebati: Küresel resesyon beklentisine rağmen teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz

09:18 08.11.2022 (güncellendi: 09:43 08.11.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati anti-enflasyonist kredi politikalarını sürdüreceklerini dile getirdi ve şunları ifade etti:
"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir. Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."
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