https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-cavusoglu-bm-genel-sekreteri-rusyanin-tahil-ve-gubre-ihracati-icin-gorusmeler-yapiyor-1063181039.html
Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreteri, Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı için görüşmeler yapıyor
Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreteri, Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı için görüşmeler yapıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu tahıl koridorunun sağlıklı işlemesi için... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T11:58+0300
2022-11-08T11:58+0300
2022-11-08T11:58+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
bm genel sekreteri antonio guterres
bm genel sekreteri
isveç
finlandiya
nato
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için yeni bir anlaşma yapılmayacağını, tarafların itiraz etmemesi durumunda anlaşmanın devam edeceğini açıkladı.Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoruyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Diplomasi trafiği devam ediyorTahıl koridorunun sağlıklı işlemesi için diplomasi trafiğinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu “Çok yoğun bir temas trafiği var dikkat ederseniz. Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke. Bu arada BM Genel Sekreterinin de bazı temasları var. Genel Sekreter, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunuyor. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya’nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiİsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki sürece ilişkinde değerlendirme yapan Çavuşoğlu “Daha önce üçlü muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki’de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm’de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stockholm'de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya’da olmuştu. Şimdi Stockholm’de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3’lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yarın bugün yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrovla-tahil-koridorunu-gorustu-1062951674.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel sekreteri, isveç, finlandiya, nato
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel sekreteri, isveç, finlandiya, nato
Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreteri, Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı için görüşmeler yapıyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu tahıl koridorunun sağlıklı işlemesi için diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Daimi Ortak Mekanizmanın Stockholm’de toplanacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için yeni bir anlaşma yapılmayacağını, tarafların itiraz etmemesi durumunda anlaşmanın devam edeceğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoruyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul Anlaşmasının süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı, varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor.”
Diplomasi trafiği devam ediyor
Tahıl koridorunun sağlıklı işlemesi için diplomasi trafiğinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu “Çok yoğun bir temas trafiği var dikkat ederseniz. Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke. Bu arada BM Genel Sekreterinin de bazı temasları var. Genel Sekreter, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunuyor. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya’nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki sürece ilişkinde değerlendirme yapan Çavuşoğlu “Daha önce üçlü muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki’de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm’de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stockholm'de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya’da olmuştu. Şimdi Stockholm’de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3’lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yarın bugün yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.