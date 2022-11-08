https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-benim-veya-herhangi-birinin-aciklayacagi-bir-konu-degil-1063185965.html
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'
Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu. Aralıkta... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:01+0300
2022-11-08T13:01+0300
2022-11-08T13:01+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
sözleşmeli personel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.Sözleşmelilerin kadroya alınmasıGündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, sözleşmeli personel
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, sözleşmeli personel
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'
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Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu. Aralıkta toplanacak komisyonda bütün ayrıntıların ele alınacağını söyleyen Bilgin, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemede son durumu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.
Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.
Sözleşmelilerin kadroya alınması
Gündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.
Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.
Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.
EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.