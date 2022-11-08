Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-benim-veya-herhangi-birinin-aciklayacagi-bir-konu-degil-1063185965.html
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'
Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu. Aralıkta... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:01+0300
2022-11-08T13:01+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
sözleşmeli personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051134126_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a530f4b147133d72cc93fba093afb518.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.Sözleşmelilerin kadroya alınmasıGündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/tisk-baskani-akkoldan-eyt-aciklamasi-1063019792.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051134126_17:0:665:486_1920x0_80_0_0_55ca0dca20720180c3b8ddad83842465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, sözleşmeli personel
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, sözleşmeli personel

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'

13:01 08.11.2022
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu. Aralıkta toplanacak komisyonda bütün ayrıntıların ele alınacağını söyleyen Bilgin, kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemede son durumu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.
Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.

Sözleşmelilerin kadroya alınması

Gündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.
Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.
Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.
EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.
Özgür Burak Akkol, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
EKONOMİ
TİSK Başkanı'ndan EYT açıklaması: 'İşveren üzerindeki yükün, teşviklerle hafifletilmesi önemli'
3 Kasım, 11:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала