https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-benim-veya-herhangi-birinin-aciklayacagi-bir-konu-degil-1063185965.html

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'Benim veya herhangi birinin açıklayacağı bir konu değil'

Kabine toplantısının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu. Aralıkta... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:01+0300

2022-11-08T13:01+0300

2022-11-08T13:01+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat bilgin

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

sözleşmeli personel

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ''Geçen yılki 'Asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım' kararlığı bu yılda olacak mı'' sorusunu soruldu. Bakan Bilgin, ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini belirtti.Sözleşmelilerin kadroya alınmasıGündemde yer alan başlıklar arasında kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılması planlanan düzenlemeler de vardı.Bilgin, sözleşmelilerin kadro alınmasıyla ilgili kamu kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini ve görüştükleri bir iki konu olduğunu da söyledi.Bazı kamu kuruluşlarının talepleri olduğunu açıklayan Bilgin, ''Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır'' dedi.EYT ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Bilgin, şu an gündemlerindeki konunun sözleşmeliler olduğunu belirtti.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, sözleşmeli personel