https://sputniknews.com.tr/20221108/bagdatta-bir-abd-vatandasi-olduruldu-1063175924.html

Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü

Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD vatandaşının kendisini kaçırmak isteyen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T01:40+0300

2022-11-08T01:40+0300

2022-11-08T01:40+0300

dünya

irak

abd

bağdat

vatandaş

saldırı

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056617235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34480311f748d233d5da46b0cb7b2444.jpg

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 45 yaşındaki Stephen Troell adlı ABD vatandaşı vurularak öldürüldü. Ülke basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Troell’in kendisini kaçırmaya yönelik başarısız bir girişimin ardından vurularak öldürüldüğü belirtilerek, Karrada semtindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hastane raporunda ölüm nedeninin ateşli silahla vurulma olduğu aktarıldı. Troell’in üzerinden İngilizce öğretmeni olduğunu gösteren bir kimlik kartı çıktığı ifade edilen haberlerde, Troell’in ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na bağlı bir yardım örgütü için çalıştığı bildirildi. Görgü tanıkları ise, başka bir araçta bulunan silahlı saldırganların Troell’in bulunduğu araca ateş açtığını ifade etti.Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şımmari yaptığı açıklamada, olayın soruşturulması için Irak İstihbarat Teşkilatı subaylarından oluşan özel bir komisyon oluşturulduğunu aktardı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'ta bir ABD’linin öldürüldüğüne dair raporlardan haberdar olduklarını ve bunu araştırdıklarını aktararak, "Elbette, kamuya açık herhangi bir yorum yapmadan önce akrabaları bilgilendireceğiz" dedi.Geçtiğimiz cumartesi günü de Kanadalı bir subay hayatını kaybettiKanada Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yüzbaşı Eric Cheung'ın geçtiğimiz cumartesi günü Bağdat’ta operasyon dışı koşullar altında hayatını kaybettiği bildirilerek, Cheung’un ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmeyeceği aktarıldı. Binbaşı Cheung’un Bağdat'ta Birleşik Müşterek Görev Gücü-İçsel Kararlılık Operasyonu için Stratejik İletişim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilerek, IŞİD'e karşı 2014’den bu yana yürütülen IMPACT operasyonunun bir parçası olduğu aktarıldı.

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, abd, bağdat, vatandaş, saldırı, ölü