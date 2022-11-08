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https://sputniknews.com.tr/20221108/bagdatta-bir-abd-vatandasi-olduruldu-1063175924.html
Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü
Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD vatandaşının kendisini kaçırmak isteyen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T01:40+0300
2022-11-08T01:40+0300
dünya
irak
abd
bağdat
vatandaş
saldırı
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta 45 yaşındaki Stephen Troell adlı ABD vatandaşı vurularak öldürüldü. Ülke basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Troell’in kendisini kaçırmaya yönelik başarısız bir girişimin ardından vurularak öldürüldüğü belirtilerek, Karrada semtindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hastane raporunda ölüm nedeninin ateşli silahla vurulma olduğu aktarıldı. Troell’in üzerinden İngilizce öğretmeni olduğunu gösteren bir kimlik kartı çıktığı ifade edilen haberlerde, Troell’in ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na bağlı bir yardım örgütü için çalıştığı bildirildi. Görgü tanıkları ise, başka bir araçta bulunan silahlı saldırganların Troell’in bulunduğu araca ateş açtığını ifade etti.Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şımmari yaptığı açıklamada, olayın soruşturulması için Irak İstihbarat Teşkilatı subaylarından oluşan özel bir komisyon oluşturulduğunu aktardı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'ta bir ABD’linin öldürüldüğüne dair raporlardan haberdar olduklarını ve bunu araştırdıklarını aktararak, "Elbette, kamuya açık herhangi bir yorum yapmadan önce akrabaları bilgilendireceğiz" dedi.Geçtiğimiz cumartesi günü de Kanadalı bir subay hayatını kaybettiKanada Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yüzbaşı Eric Cheung'ın geçtiğimiz cumartesi günü Bağdat’ta operasyon dışı koşullar altında hayatını kaybettiği bildirilerek, Cheung’un ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmeyeceği aktarıldı. Binbaşı Cheung’un Bağdat'ta Birleşik Müşterek Görev Gücü-İçsel Kararlılık Operasyonu için Stratejik İletişim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilerek, IŞİD'e karşı 2014’den bu yana yürütülen IMPACT operasyonunun bir parçası olduğu aktarıldı.
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irak, abd, bağdat, vatandaş, saldırı, ölü
irak, abd, bağdat, vatandaş, saldırı, ölü

Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü

01:40 08.11.2022
© AAIrak polisi
Irak polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD vatandaşının kendisini kaçırmak isteyen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 45 yaşındaki Stephen Troell adlı ABD vatandaşı vurularak öldürüldü.
Ülke basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Troell’in kendisini kaçırmaya yönelik başarısız bir girişimin ardından vurularak öldürüldüğü belirtilerek, Karrada semtindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hastane raporunda ölüm nedeninin ateşli silahla vurulma olduğu aktarıldı.
Troell’in üzerinden İngilizce öğretmeni olduğunu gösteren bir kimlik kartı çıktığı ifade edilen haberlerde, Troell’in ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na bağlı bir yardım örgütü için çalıştığı bildirildi. Görgü tanıkları ise, başka bir araçta bulunan silahlı saldırganların Troell’in bulunduğu araca ateş açtığını ifade etti.
Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şımmari yaptığı açıklamada, olayın soruşturulması için Irak İstihbarat Teşkilatı subaylarından oluşan özel bir komisyon oluşturulduğunu aktardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'ta bir ABD’linin öldürüldüğüne dair raporlardan haberdar olduklarını ve bunu araştırdıklarını aktararak, "Elbette, kamuya açık herhangi bir yorum yapmadan önce akrabaları bilgilendireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz cumartesi günü de Kanadalı bir subay hayatını kaybetti

Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yüzbaşı Eric Cheung'ın geçtiğimiz cumartesi günü Bağdat’ta operasyon dışı koşullar altında hayatını kaybettiği bildirilerek, Cheung’un ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmeyeceği aktarıldı.
Binbaşı Cheung’un Bağdat'ta Birleşik Müşterek Görev Gücü-İçsel Kararlılık Operasyonu için Stratejik İletişim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilerek, IŞİD'e karşı 2014’den bu yana yürütülen IMPACT operasyonunun bir parçası olduğu aktarıldı.
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