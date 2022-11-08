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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/avusturyada-yetkililerden-cagri-her-kilovat-saatten-tasarruf-edin-1063179527.html
Avusturya'da yetkililerden çağrı: Her kilovat saatten tasarruf edin
Avusturya'da yetkililerden çağrı: Her kilovat saatten tasarruf edin
Avusturya'da yetkililer, ülkenin şebeke sistemine yönelik stres testinde soğuk kış aylarında enerji tedarikinin riske girebileceğinin görülmesiyle tüm... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:54+0300
2022-11-08T09:54+0300
avrupa'da enerji krizi
avusturya
elektrik
enerji
tasarruf
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Avusturya İklim ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler, şebeke operatörünün 'gerçekçi bir senaryoda durumu son derece zorlu ama yönetilebilir' olarak nitelendirmesinin ardından kış aylarının 'çetin geçeceği' konusunda uyardı.Gewessler, dün düzenlediği basın toplantısında haneler ve işletmelerin elektriği idareli kullanırsa kritik senaryoların yaşanma olasılığının düşeceğini kaydederek, "Bu yüzden ülkemizdeki herkesten yardım istiyorum, mümkünse enerjiden tasarruf edin. Bu krizi hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.Ülkenin şebeke operatörü APG tarafından gerçekleştirilen stres testinde önümüzdeki kış aylarında elektrik tedarikinde darboğazlar yaşanabileceği fark edilmişti.APG CEO'su Gerhard Christiner, konuya ilişkin açıklamasında "Stres testi elektrik kesintilerinin göstergesi değil" diyerek aşırı soğukların asla göz ardı edilemeyeceğini ve tasarruf edilen 'her kilovat saatten tasarruf edilmesi' gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html
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avusturya, elektrik, enerji, tasarruf
avusturya, elektrik, enerji, tasarruf

Avusturya'da yetkililerden çağrı: Her kilovat saatten tasarruf edin

09:54 08.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Avusturya'da yetkililer, ülkenin şebeke sistemine yönelik stres testinde soğuk kış aylarında enerji tedarikinin riske girebileceğinin görülmesiyle tüm vatandaşları enerji tüketimini azaltmaya çağırdı.
Avusturya İklim ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler, şebeke operatörünün 'gerçekçi bir senaryoda durumu son derece zorlu ama yönetilebilir' olarak nitelendirmesinin ardından kış aylarının 'çetin geçeceği' konusunda uyardı.
Gewessler, dün düzenlediği basın toplantısında haneler ve işletmelerin elektriği idareli kullanırsa kritik senaryoların yaşanma olasılığının düşeceğini kaydederek, "Bu yüzden ülkemizdeki herkesten yardım istiyorum, mümkünse enerjiden tasarruf edin. Bu krizi hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.
Ülkenin şebeke operatörü APG tarafından gerçekleştirilen stres testinde önümüzdeki kış aylarında elektrik tedarikinde darboğazlar yaşanabileceği fark edilmişti.
APG CEO'su Gerhard Christiner, konuya ilişkin açıklamasında "Stres testi elektrik kesintilerinin göstergesi değil" diyerek aşırı soğukların asla göz ardı edilemeyeceğini ve tasarruf edilen 'her kilovat saatten tasarruf edilmesi' gerektiğini belirtti.
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