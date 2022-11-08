https://sputniknews.com.tr/20221108/avusturyada-yetkililerden-cagri-her-kilovat-saatten-tasarruf-edin-1063179527.html

Avusturya'da yetkililerden çağrı: Her kilovat saatten tasarruf edin

Avusturya'da yetkililerden çağrı: Her kilovat saatten tasarruf edin

Avusturya'da yetkililer, ülkenin şebeke sistemine yönelik stres testinde soğuk kış aylarında enerji tedarikinin riske girebileceğinin görülmesiyle tüm... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T09:54+0300

2022-11-08T09:54+0300

2022-11-08T09:54+0300

avrupa'da enerji krizi

avusturya

elektrik

enerji

tasarruf

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Avusturya İklim ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler, şebeke operatörünün 'gerçekçi bir senaryoda durumu son derece zorlu ama yönetilebilir' olarak nitelendirmesinin ardından kış aylarının 'çetin geçeceği' konusunda uyardı.Gewessler, dün düzenlediği basın toplantısında haneler ve işletmelerin elektriği idareli kullanırsa kritik senaryoların yaşanma olasılığının düşeceğini kaydederek, "Bu yüzden ülkemizdeki herkesten yardım istiyorum, mümkünse enerjiden tasarruf edin. Bu krizi hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.Ülkenin şebeke operatörü APG tarafından gerçekleştirilen stres testinde önümüzdeki kış aylarında elektrik tedarikinde darboğazlar yaşanabileceği fark edilmişti.APG CEO'su Gerhard Christiner, konuya ilişkin açıklamasında "Stres testi elektrik kesintilerinin göstergesi değil" diyerek aşırı soğukların asla göz ardı edilemeyeceğini ve tasarruf edilen 'her kilovat saatten tasarruf edilmesi' gerektiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html

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