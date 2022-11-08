Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221108/avusturyada-egitim-sektoru-calisanlari-gosteri-duzenleyerek-maaslarina-zam-istedi-1063207338.html
Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi
Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride çok sayıda eğitim sektörü çalışanı, maaşlarına yüzde 15 zam yapılmasını ve çalışma koşullarının... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T20:47+0300
2022-11-08T20:47+0300
dünya
avusturya
enflasyon
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063207474_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b45895e5fe9a47e8e81d199d9aafe088.jpg
Başkentin tarihi alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, "Yüzde 15 artış", "Daha iyi koşullar", "En az 350 euro artış" yazılı pankartlar taşıdı.Burada yapılan konuşmalarda yüzde 7,5 oranında öngörülen ücret zammının yetersiz olduğu, yüzde 15 artış yapılması talep edildi. Eğitim alanında personel yetersizliğinin giderilmesi, çalışma saatlerinin haftalık 35 saati aşmaması istendi.Göstericiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu Ballhausplatz'da yürüyüşlerini sonlandırdı. Gösteri nedeniyle Viyana genelindeki çok sayıda ilkokulda yarım gün eğitim yapıldı.Enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesindeEkim için enflasyon oranını yüzde 10,5 olarak açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, kasım için bu oranın yüzde 11’e çıkacağını duyurmuştu.Enflasyonun geçen ay yüzde 10’un üzerine çıkmasıyla 1952’den bu yana ilk defa enflasyon iki haneli rakamlara ulaşmış ve son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063207474_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a26737a76be75af7aa411d5d6b220d6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, enflasyon, eylem
avusturya, enflasyon, eylem

Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi

20:47 08.11.2022
© AAAvusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi
Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride çok sayıda eğitim sektörü çalışanı, maaşlarına yüzde 15 zam yapılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.
Başkentin tarihi alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, "Yüzde 15 artış", "Daha iyi koşullar", "En az 350 euro artış" yazılı pankartlar taşıdı.
Burada yapılan konuşmalarda yüzde 7,5 oranında öngörülen ücret zammının yetersiz olduğu, yüzde 15 artış yapılması talep edildi. Eğitim alanında personel yetersizliğinin giderilmesi, çalışma saatlerinin haftalık 35 saati aşmaması istendi.
Göstericiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu Ballhausplatz'da yürüyüşlerini sonlandırdı. Gösteri nedeniyle Viyana genelindeki çok sayıda ilkokulda yarım gün eğitim yapıldı.

Enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Ekim için enflasyon oranını yüzde 10,5 olarak açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, kasım için bu oranın yüzde 11’e çıkacağını duyurmuştu.
Enflasyonun geçen ay yüzde 10’un üzerine çıkmasıyla 1952’den bu yana ilk defa enflasyon iki haneli rakamlara ulaşmış ve son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала