https://sputniknews.com.tr/20221108/avusturyada-egitim-sektoru-calisanlari-gosteri-duzenleyerek-maaslarina-zam-istedi-1063207338.html

Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi

Avusturya’da eğitim sektörü çalışanları, gösteri düzenleyerek maaşlarına zam istedi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride çok sayıda eğitim sektörü çalışanı, maaşlarına yüzde 15 zam yapılmasını ve çalışma koşullarının... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T20:47+0300

2022-11-08T20:47+0300

2022-11-08T20:47+0300

dünya

avusturya

enflasyon

eylem

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Başkentin tarihi alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, "Yüzde 15 artış", "Daha iyi koşullar", "En az 350 euro artış" yazılı pankartlar taşıdı.Burada yapılan konuşmalarda yüzde 7,5 oranında öngörülen ücret zammının yetersiz olduğu, yüzde 15 artış yapılması talep edildi. Eğitim alanında personel yetersizliğinin giderilmesi, çalışma saatlerinin haftalık 35 saati aşmaması istendi.Göstericiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarının da bulunduğu Ballhausplatz'da yürüyüşlerini sonlandırdı. Gösteri nedeniyle Viyana genelindeki çok sayıda ilkokulda yarım gün eğitim yapıldı.Enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesindeEkim için enflasyon oranını yüzde 10,5 olarak açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, kasım için bu oranın yüzde 11’e çıkacağını duyurmuştu.Enflasyonun geçen ay yüzde 10’un üzerine çıkmasıyla 1952’den bu yana ilk defa enflasyon iki haneli rakamlara ulaşmış ve son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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