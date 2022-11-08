https://sputniknews.com.tr/20221108/atasehirde-is-yerinde-patlama-2-kisi-yaralandi-1063215079.html
Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralandı
Ataşehir’de jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T23:49+0300
2022-11-08T23:49+0300
2022-11-08T23:57+0300
ataşehir
türkiye
patlama
iş yeri
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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ataşehir, patlama, iş yeri
ataşehir, patlama, iş yeri
Ataşehir'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralandı
23:49 08.11.2022 (güncellendi: 23:57 08.11.2022) Abone ol
Ataşehir’de jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.