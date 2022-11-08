https://sputniknews.com.tr/20221108/ankara-merkezli-feto-operasyonunda-aralarinda-ihrac-edilmis-tuggeneralin-de-oldugu-14-gozalti---1063179024.html
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:26+0300
2022-11-08T09:26+0300
2022-11-08T09:46+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
ankara
istanbul
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, Ankara'da saklanan FETÖ mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edildi ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı.Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilerek haklarında arama kararı çıkarılan toplam 15 FETÖ yöneticisi ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3'ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O. isimli kişinin adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin sözde Nevşehir il ablası/kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin sözde Sivas il ablası/kadın alanı sorumlusu olduklarına; diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza Mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendisin de bulunduğu öğrenildi.İstanbul merkezli operasyonda 3 astsubay, 4 subayın da olduğu 27 gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ise, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay ve 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan, 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 7 sivil mahrem imamla birlikte toplamda 34 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/feto-zanlisinin-avukati-ayni-dosyanin-aranan-suphelisi-cikti-1062656364.html
türkiye
ankara
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ankara, istanbul, gözaltı
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ankara, istanbul, gözaltı
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 gözaltı
09:26 08.11.2022 (güncellendi: 09:46 08.11.2022) Abone ol
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'si ise, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, Ankara'da saklanan FETÖ mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edildi ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı.
Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilerek haklarında arama kararı çıkarılan toplam 15 FETÖ yöneticisi ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 3'ünün askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3'ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O. isimli kişinin adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin sözde Nevşehir il ablası/kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin sözde Sivas il ablası/kadın alanı sorumlusu olduklarına; diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.
Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza Mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendisin de bulunduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli operasyonda 3 astsubay, 4 subayın da olduğu 27 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ise, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.
Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay ve 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan, 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 7 sivil mahrem imamla birlikte toplamda 34 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.