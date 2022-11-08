https://sputniknews.com.tr/20221108/ankara-merkezli-feto-operasyonunda-aralarinda-ihrac-edilmis-tuggeneralin-de-oldugu-14-gozalti---1063179024.html

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 gözaltı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 gözaltı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda aralarında ihraç edilmiş tuğgeneralin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T09:26+0300

2022-11-08T09:26+0300

2022-11-08T09:46+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

ankara

istanbul

gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, Ankara'da saklanan FETÖ mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edildi ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı.Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilerek haklarında arama kararı çıkarılan toplam 15 FETÖ yöneticisi ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3'ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O. isimli kişinin adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin sözde Nevşehir il ablası/kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin sözde Sivas il ablası/kadın alanı sorumlusu olduklarına; diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza Mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendisin de bulunduğu öğrenildi.İstanbul merkezli operasyonda 3 astsubay, 4 subayın da olduğu 27 gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ise, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller elde edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay ve 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin yanı sıra örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan, 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 7 sivil mahrem imamla birlikte toplamda 34 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221024/feto-zanlisinin-avukati-ayni-dosyanin-aranan-suphelisi-cikti-1062656364.html

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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), ankara, istanbul, gözaltı