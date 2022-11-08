https://sputniknews.com.tr/20221108/alkol-ve-sigarada-yeni-duzenleme-yolda-satisin-yasak-olacagi-yerlerin-kapsami-genisliyor-1063186106.html

Alkol ve sigarada yeni düzenleme yolda: Satışın yasak olacağı yerlerin kapsamı genişliyor

Alkol ve sigarada yeni düzenleme yolda: Satışın yasak olacağı yerlerin kapsamı genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre içki ve satışı yasağında kapsam genişleyecek. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:03+0300

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2022-11-08T13:03+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

sigara yasağı

içki

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İçki ve sigara satışına yeni düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.Maçlarda alkol satışı olmayacakSpor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.

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tarım ve orman bakanlığı, sigara yasağı, içki