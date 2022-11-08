Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221108/alkol-ve-sigarada-yeni-duzenleme-yolda-satisin-yasak-olacagi-yerlerin-kapsami-genisliyor-1063186106.html
Alkol ve sigarada yeni düzenleme yolda: Satışın yasak olacağı yerlerin kapsamı genişliyor
Alkol ve sigarada yeni düzenleme yolda: Satışın yasak olacağı yerlerin kapsamı genişliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre içki ve satışı yasağında kapsam genişleyecek. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:03+0300
2022-11-08T13:03+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
sigara yasağı
içki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056017431_0:183:1921:1263_1920x0_80_0_0_a368ac26d46c8e6fe9e229e9c2cec9ee.jpg
İçki ve sigara satışına yeni düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.Maçlarda alkol satışı olmayacakSpor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221025/yetki-belgesi-almadan-tutun-ticareti-yapanlara-2-yildan-5-yila-kadar-hapis-cezasi-geliyor-1062705119.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056017431_0:3:1921:1443_1920x0_80_0_0_03fa5f54b71d382d60479f62e8bc468e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, sigara yasağı, içki
tarım ve orman bakanlığı, sigara yasağı, içki

Alkol ve sigarada yeni düzenleme yolda: Satışın yasak olacağı yerlerin kapsamı genişliyor

13:03 08.11.2022
© PixabayBira, alkol
Bira, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© Pixabay
Abone olTelegram
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre içki ve satışı yasağında kapsam genişleyecek.
İçki ve sigara satışına yeni düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.
Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.

Maçlarda alkol satışı olmayacak

Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.
makaron ve yaprak sigara kağıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
TÜRKİYE
Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor
25 Ekim, 23:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала