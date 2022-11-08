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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz
AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T19:19+0300
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emmanuel macron
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınadıklarını belirterek, "Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin, Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Çelik, Macron'un, Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20210713/fransa-lafarge-isimli-cimento-firmasinin-iside-odeme-yaptigindan-haberdarmis-1044960070.html
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emmanuel macron, fransa, türkiye, afrika, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz

19:19 08.11.2022 (güncellendi: 19:24 08.11.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Macron'un, Türk milletinden özür dilemesi gerekirken, üstüne çıkıp Türkiye'yi 'emperyalist güç' olmakla suçlaması vahim bir hatadır" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınadıklarını belirterek, "Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin, Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Çelik, Macron'un, Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:
"Fransız şirketlerinin, Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Macron'un, Türk milletinden özür dilemesi gerekirken, üstüne çıkıp Türkiye'yi 'emperyalist güç' olmakla suçlaması vahim bir hatadır. Macron'un, Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO'nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir."
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