https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-parti-sozcusu-celikten-macrona-tepki-emperyalist-guc-olarak-suclamasini-kiniyoruz-1063203595.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T19:19+0300

2022-11-08T19:19+0300

2022-11-08T19:24+0300

türkiye

emmanuel macron

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türkiye

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recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınadıklarını belirterek, "Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin, Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirdiğini vurgulayan Çelik, Macron'un, Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20210713/fransa-lafarge-isimli-cimento-firmasinin-iside-odeme-yaptigindan-haberdarmis-1044960070.html

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emmanuel macron, fransa, türkiye, afrika, recep tayyip erdoğan