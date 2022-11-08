https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-rusya-ile-gizli-gorusmeler-yapildigini-dogruladi-1063189087.html

ABD, Rusya ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı

ABD, Rusya ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasında gizli görüşmeler yapıldığı yönünde medyada çıkan haberleri kabul etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:48+0300

2022-11-08T13:48+0300

2022-11-08T14:06+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

jake sullivan

görüşme

nükleer

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından ilk olarak öne sürülen ve günlerdir devam eden Moskova-Washington arasında 'gizli görüşme' iddialarına ABD’den doğrulama geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının açık olmaya devam ettiğini kabul ederek Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile görüşmeler yapıldığını kaydetti.New York’ta açıklamalarda bulunan Sullivan, Kremlin ile temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü belirterek, ABD’li yetkililerin ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu' söyledi. Sullivan, "Ruslarla iletişim kurmak, riskleri azaltmak, nükleer silahların potansiyel kullanımının sonuçlarını iletmek üzere üst düzeylerde ilişki kurma fırsatına sahip olduk" ifadelerini kullandı.Sullivan, Rus heyeti ile yapılan görüşmede, Washington’un yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da belirtti.Öte yandan Moskova ile temasların devam etmesinin, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221107/wsj-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-kremlin-yetkilileri-ile-gizlice-gorustu-1063144688.html

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