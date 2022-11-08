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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/abd-rusya-ile-gizli-gorusmeler-yapildigini-dogruladi-1063189087.html
ABD, Rusya ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı
ABD, Rusya ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasında gizli görüşmeler yapıldığı yönünde medyada çıkan haberleri kabul etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:48+0300
2022-11-08T14:06+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
jake sullivan
görüşme
nükleer
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından ilk olarak öne sürülen ve günlerdir devam eden Moskova-Washington arasında 'gizli görüşme' iddialarına ABD’den doğrulama geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının açık olmaya devam ettiğini kabul ederek Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile görüşmeler yapıldığını kaydetti.New York’ta açıklamalarda bulunan Sullivan, Kremlin ile temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü belirterek, ABD’li yetkililerin ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu' söyledi. Sullivan, "Ruslarla iletişim kurmak, riskleri azaltmak, nükleer silahların potansiyel kullanımının sonuçlarını iletmek üzere üst düzeylerde ilişki kurma fırsatına sahip olduk" ifadelerini kullandı.Sullivan, Rus heyeti ile yapılan görüşmede, Washington’un yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da belirtti.Öte yandan Moskova ile temasların devam etmesinin, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/wsj-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-kremlin-yetkilileri-ile-gizlice-gorustu-1063144688.html
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abd, rusya, jake sullivan, görüşme, nükleer
abd, rusya, jake sullivan, görüşme, nükleer

ABD, Rusya ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı

13:48 08.11.2022 (güncellendi: 14:06 08.11.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasında gizli görüşmeler yapıldığı yönünde medyada çıkan haberleri kabul etti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından ilk olarak öne sürülen ve günlerdir devam eden Moskova-Washington arasında 'gizli görüşme' iddialarına ABD’den doğrulama geldi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının açık olmaya devam ettiğini kabul ederek Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile görüşmeler yapıldığını kaydetti.
New York’ta açıklamalarda bulunan Sullivan, Kremlin ile temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü belirterek, ABD’li yetkililerin ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu' söyledi. Sullivan, "Ruslarla iletişim kurmak, riskleri azaltmak, nükleer silahların potansiyel kullanımının sonuçlarını iletmek üzere üst düzeylerde ilişki kurma fırsatına sahip olduk" ifadelerini kullandı.
Sullivan, Rus heyeti ile yapılan görüşmede, Washington’un yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da belirtti.
Öte yandan Moskova ile temasların devam etmesinin, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da vurguladı.
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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